Ả Rập Xê Út tuyên bố đánh chặn tên lửa của Houthi nhắm vào Riyadh

(VTC News) -

Lực lượng Houthi thực hiện nhiều đợt tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, bao gồm cuộc tấn công hồi đầu tháng này khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Đánh dấu vụ tấn công đẫm máu nhất ở vương quốc này trong hơn một thập kỷ qua.

Ngày 26/10, người phát ngôn Liên minh Khôi phục chính quyền hợp pháp ở Yemen do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, Thiếu tướng Turki Al-Malki tuyên bố hệ thống phòng không “đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo” do lực lượng Houthi bắn về phía Riyadh và phá hủy 2 bệ phóng tên lửa đạn đạo ở thủ đô Sanaa của Yemen.

“Chúng tôi tiếp tục quá trình phá hủy mạng lưới tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi”, ông Al-Malki viết trên X.

Cột khói đen lớn bốc lên từ kho chứa nhiên liệu tại Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê Út hôm 19/9. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree cũng xác nhận lực lượng này thực hiện cuộc “tấn công thành công” vào sân bay bằng tên lửa đạn đạo và trạm bơm dầu bằng máy bay không người lái.

“Lực lượng vũ trang Yemen thực hiện 2 chiến dịch quân sự chất lượng cao nhắm vào cụm quân và kho vũ khí của kẻ thù Ả Rập Xê Út tại các tỉnh Aden và Lahj ở Yemen, gây ra hàng chục thương vong”, ông Saree thông tin.

Hôm 25/10, lực lượng Houthi tuyên bố tấn công sân bay Riyadh, sau khi vương quốc này thông báo các chuyến bay được nối lại. Việc đóng cửa sân bay là đòn giáng mạnh vào Ả Rập Xê Út, buộc quốc gia này phải hoãn hội nghị đầu tư hàng đầu của vương quốc đến năm 2027 và làm gián đoạn kế hoạch đi lại của hàng nghìn hành khách.

Giải đua Dakar Rally cũng nằm trong danh sách ngày càng dài những sự kiện bị hủy bỏ, hoãn lại hoặc chuyển địa điểm do hậu quả của xung đột.

Trước đó, ông Saree cảnh báo sân bay Riyadh vẫn “không an toàn” và là “mục tiêu quân sự”, đồng thời kêu gọi các hãng hàng không cùng du khách tránh sử dụng sân bay này. “Chính quyền Ả Rập Xê Út sẽ phải chịu trách nhiệm về những hoạt động tại sân bay”, ông Saree tuyên bố.

Trước đó, liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cũng tuyên bố đánh chặn ít nhất 10 tên lửa đạn đạo. “Cuộc oanh tạc rất dữ dội từ sáng nay - cầu mong Chúa che chở cho chúng ta. Mọi thứ đều rung chuyển vì các vụ nổ”, một cư dân ở thành phố Khamis Mushait, Ả Rập Xê Út cho hay.

Cơ quan phòng vệ dân sự của vương quốc thông tin thêm có 2 người bị thương ở phía nam do mảnh vỡ rơi xuống, đồng thời báo cáo thiệt hại đối với một số tòa nhà và phương tiện.

Hình ảnh do SPA công bố cho thấy một tòa nhà bị phá hủy phần mặt tiền phía trên, để lộ nhiều thanh kim loại. Trong khi bức ảnh khác ghi lại cảnh cửa sổ lớn bị vỡ vụn, mảnh kính vương vãi khắp vỉa hè và một phần đường phố.