Houthi tấn công các trạm bơm dầu của Ả Rập Xê Út, giao tranh leo thang

(VTC News) -

Các cuộc tấn công gia tăng đang đe dọa nguồn cung dầu mỏ và làm dấy lên nguy cơ xung đột lan rộng.

Trước đó, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen cho biết phá hủy hai bệ phóng tên lửa đạn đạo ở thủ đô Sanaa, trong đó một bệ phóng được sử dụng để phóng tên lửa về phía Riyadh. Theo liên quân, tên lửa này đã bị đánh chặn.

Phía Ả Rập Xê Út chưa lập tức xác nhận các cuộc tấn công mà Houthi tuyên bố thực hiện.

Các quan chức kiểm tra mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo tại Ar Rashidiyyah, gần Mecca, Ả Rập Xê Út. (Ảnh: Reuters)

Trong những ngày gần đây, Houthi liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các sân bay, cảng biển và cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, biến quốc gia đồng minh của Mỹ này thành một điểm chịu sức ép trong cuộc chiến rộng lớn hơn tại khu vực.

Houthi cũng tuyên bố đã tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh. Sân bay này đã mở cửa trở lại hai nhà ga vào Chủ nhật, sau vụ tấn công hồi đầu tháng mà Houthi nhận trách nhiệm, khiến 13 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Ả Rập Xê Út trong hơn một thập kỷ.

Trong khi đó, theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề, các quan chức cấp cao của ba quốc gia thuộc Khối Hiệp ước Mecca gồm Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến gặp các quan chức Iran tại Tehran vào thứ Hai để thảo luận về phối hợp khu vực.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa Iran và toàn bộ các thành viên của khối ba nước kể từ khi Ả Rập Xê Út phải đối mặt với làn sóng tấn công ngày càng gia tăng từ lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen.

Tháng 9 vừa qua, Ả Rập Xê Út tạm thời đóng cửa tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây dài 1.200 km như một biện pháp phòng ngừa, sau vụ tấn công bằng UAV mà Riyadh và Baghdad cho rằng xuất phát từ Iraq. Tuyến đường ống này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì xuất khẩu dầu mỏ Trung Đông trong bối cảnh eo biển Hormuz phần lớn bị phong tỏa do chiến tranh.

Hôm thứ Bảy, Houthi cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào tuyến đường ống Đông - Tây, các trạm bơm dầu thô, một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Yanbu và nhà máy lọc dầu Rabigh. Ả Rập Xê Út chưa xác nhận những tuyên bố này.

Trong khi đó, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết hôm thứ Hai đã tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu của Houthi tại Yemen. Chiến dịch phá hủy năm đường hầm được sử dụng để cất giữ tên lửa đạn đạo, bốn bệ phóng tên lửa và một cơ sở lưu trữ tên lửa.

Theo người phát ngôn liên quân Turki al-Maliki, chiến dịch còn nhắm vào các tuyến tiếp tế, lực lượng chiến đấu và trang thiết bị quân sự của Houthi dọc các chiến tuyến tại Yemen. Ông tuyên bố liên quân sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp tác chiến mang tính răn đe nhằm bảo vệ dân thường.