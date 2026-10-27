UAV, tên lửa Houthi biến thao trường Ả Rập Xê Út thành chiến trường đẫm máu

(VTC News) -

Khung cảnh hỗn loạn trong doanh trại al-Alam sau khi trúng tên lửa của Houthi.

Tờ Wall Street Journal đưa tin suốt nhiều ngày, máy bay không người lái (UAV) của Houthi âm thầm theo dõi Trung tâm Huấn luyện Ahmed al-Sulaimani, còn gọi là thao trường al-Alam - nơi sĩ quan Ả Rập Xê Út chuẩn bị cho hoạt động huấn luyện lực lượng địa phương mới nhập ngũ.

Ngay khi cuộc huấn luyện bắt đầu vào ngày 19/10, lực lượng Houthi lập tức tấn công căn cứ bằng 3 tên lửa đạn đạo trong vòng vài phút. Cuộc tấn công khiến ít nhất 75 người chết và hơn 200 người bị thương. Sự việc đánh dấu một trong những cuộc tập kích gây thương vong lớn nhất kể từ khi giao tranh tại Yemen leo thang vào đầu tháng 9.

Theo báo cáo, việc rò rỉ thông tin tình báo, giám sát không đầy đủ và hệ thống phòng thủ tên lửa không hiệu quả được cho là những yếu tố chính gây ra thương vong tại thao trường Ahmed al-Sulaimani.

Người sống sót sau cuộc tập kích Nasser Sheikh Bahaj cho biết tân binh thức dậy và cầu nguyện lúc bình minh, ăn sáng rồi tập trung tại sân huấn luyện như mọi ngày thì bất ngờ có tiếng nổ lớn.

“Đột nhiên, chúng tôi nghe tiếng nổ lớn và mảnh đạn bay khắp nơi. 3 quả tên lửa đánh xuống doanh trại”, Bahaj kể lại.

Không có cảnh báo nào được đưa ra trước cuộc tấn công. Theo nhân chứng, khung cảnh lúc đó hoàn toàn hỗn loạn, khi những người sống sót hoảng hốt nhìn lên bầu trời và khiêng đồng đội bị thương đi cấp cứu.

Chính quyền tỉnh Shabwa xác nhận căn cứ này không có hệ thống phòng không và đề nghị Ả Rập Xê Út nhanh chóng hỗ trợ thiết bị cảnh báo sớm và vũ khí phòng thủ.

Trong những ngày gần đây, Houthi liên tục sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào các sân bay, cảng biển và cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, biến quốc gia đồng minh của Mỹ này thành một điểm chịu sức ép trong cuộc chiến rộng lớn hơn tại khu vực.

Trước đó, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen cũng phá hủy hai bệ phóng tên lửa đạn đạo ở thủ đô Sanaa, trong đó một bệ phóng được sử dụng để phóng tên lửa về phía Riyadh. Theo liên quân, tên lửa này đã bị đánh chặn.