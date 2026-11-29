(VTC News) -

Thanh Hóa 1-0 Đồng Nai.

Thanh Hóa có được chiến thắng quý giá với tỉ số 1-0 trước Đồng Nai trong trận đấu tại vòng 9 V.League diễn ra ngày 29/11. Saliou Guindo ghi dấu bằng bàn thắng thứ 5 tại V.League. Tiền đạo này sút tung lưới đối phương trong hiệp 2 và giúp đội nhà giành 3 điểm quý giá, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Saliou Guindo từng là đồng đội tại đội tuyển Mali cùng Yves Bissouma - người từng nhiều năm thi đấu cho Tottenham Hotspur ở giải Ngoại hạng Anh. Cùng thi đấu với Guindo trong đội hình Mali còn có Abdoulaye Doucouré (từng thi đấu cho Everton), Aliou Dieng (Valencia).