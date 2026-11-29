(VTC News) -

Theo đó, CLB bóng đá Ninh Bình đồng ý để ông Phạm Quang Việt - Giám đốc điều hành tham gia Ban Điều hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ngay từ tháng 12/2026. Trước đó, VFF đã có văn bản đề nghị CLB Ninh Bình về việc tạo điều kiện cho ông Việt nắm giữ chức vụ Phó Tổng Thư ký và bắt đầu công việc ngay khi có quyết định bổ nhiệm chính thức.

Ông Phạm Quang Việt ngoài chức danh Giám đốc điều hành CLB Ninh Bình còn được biết đến như một trợ lý thân tín của ông Nguyễn Đức Thụy. Cựu MC của VTV còn nắm chức vụ giám đốc truyền thông của Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Ông Phạm Quang Việt làm Phó Tổng thư ký VFF.

Động thái này xuất hiện ngay trước thềm Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kì X (2027-2031). Trong đó, cuộc đua đến vị trí Chủ tịch VFF diễn ra giữa 3 ứng viên gồm: Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF khóa IX; Ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch VFF - Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank và ông Nguyễn Đức Thụy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Sacombank.

Ngay ở thời điểm này, vẫn còn một số ứng viên chưa thể hoàn tất hồ sơ theo đúng yêu cầu của đại hội. Dự kiến, Đại hội VFF khóa X (nhiệm kì 2027-2031) sẽ diễn ra vào cuối tháng 1/2027. Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng đại hội sẽ được thay đổi thời điểm tổ chức sang đến tháng 4/2027. Tuy nhiên, chuyện này đã không xảy ra.

Cuộc đua vào vị trí Chủ tịch VFF khóa X vì thế không đơn thuần là sự lựa chọn giữa những cá nhân. Phía sau mỗi ứng viên là những thế mạnh khác nhau về kinh nghiệm quản trị bóng đá, quan hệ quốc tế, chuyên môn và khả năng huy động nguồn lực. Giá trị của những lợi thế ấy cuối cùng vẫn phải được đo bằng một kế hoạch phát triển đủ rõ ràng cho bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ tiếp theo.