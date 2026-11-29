(VTC News) -

Tối 28/11, Kanchanaburi FC tiếp tục giành chiến thắng 3-0 trước Chiangmai United, nối dài chuỗi bất bại lên con số 6. Đội bóng này tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Khon Kaen United đúng 5 điểm. Cơ hội để Kanchanaburi FC lên hạng là rất lớn nếu họ duy trì phong độ như hiện tại. HLV Park Hang Seo mới chỉ thua 1/12 trận dẫn dắt đội bóng của Thái Lan.

Trong quãng thời gian đầu đến Thái Lan làm việc, HLV Park Hang Seo từng gặp không ít khó khăn khi hòa 3 trận và thua 1 trận. Tình hình căng thẳng đến mức ban lãnh đạo Kanchanaburi FC phải mời một số cao tăng đến “làm lễ” ngay trên sân nhà.

HLV Park Hang Seo không trở lại Việt Nam.

Khi tình hình dần được cải thiện, HLV Park Hang Seo hiểu về bóng đá Thái Lan cũng như các đối thủ, cùng với một chút may mắn, Kanchanaburi FC lập tức trở lại với vị thế của ứng viên thăng hạng Thai League 1.

Trong thời gian gần đây, người hâm mộ nhắc đến khả năng HLV Park Hang Seo có thể trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thay cho ông Kim Sang-sik. Tuy nhiên, công ty đại diện của 2 nhà cầm quân này khẳng định đây là thông tin không chính xác. Ông Park đang đặt quyết tâm rất cao cho dự án lớn cùng Kanchanaburi FC và đây không phải thời điểm chiến lược gia này trở lại Việt Nam.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên lọt vòng loại thứ ba World Cup. HLV Park Hang Seo còn giành được thành công rực rỡ ở U23 Việt Nam. Ông dẫn dắt học trò vào tới chung kết U23 châu Á 2018, cùng đội Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 18, giành 2 huy chương vàng SEA Games (2019, 2021).

Ngoài đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo còn giành được thành công rực rỡ ở U23 Việt Nam. Ông dẫn dắt học trò vào tới chung kết U23 châu Á 2018, cùng đội Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD 18, giành 2 huy chương vàng SEA Games (2019, 2021).