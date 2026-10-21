Video 'đập hộp' sớm iPhone Duo trước ngày mở bán

(VTC News) -

(Nguồn: Macrumors)

Vẫn còn vài ngày nữa, iPhone Duo mới chính thức lên kệ, tuy nhiên video mở hộp đầu tiên đã được đăng tải trên mạng bởi một người may mắn được sở hữu sớm mẫu máy này.

Khác với những mẫu iPhone trước đây, iPhone Duo được đóng gói phẳng thay vì gập lại, nhưng bao bì vẫn giữ thiết kế quen thuộc như các sản phẩm iPhone khác.

Trước đó, giới truyền thông đã có cơ hội trải nghiệm iPhone Duo và chia sẻ những ấn tượng ban đầu. Tuy nhiên, video mở hộp này mang đến cái nhìn đầu tiên từ một người dùng thông thường.

Dự kiến, các bài đánh giá chi tiết về iPhone Duo sẽ được công bố trước khi thiết bị lên kệ ngày 23/10.

Đáng chú ý, những chiếc iPhone Duo được đặt hàng từ cửa hàng trực tuyến của Apple sẽ không được giao đến tay khách hàng cho đến ngày 25/1.

Trang web của Apple khuyến cáo khách hàng kiểm tra tình trạng hàng hóa tại cửa hàng vào ngày 24/10. Một số nhân viên bán lẻ của Apple cũng đã được hướng dẫn để thông báo với khách hàng rằng có thể sẽ không có hàng vào ngày này.

Tại các trang web của Apple ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, thông tin cho biết iPhone Duo sẽ chỉ được cung cấp cho những khách hàng đã đặt trước.

Theo nguồn tin từ các nhà phân phối, số lượng iPhone Duo được phân bổ cho thị trường Việt Nam trong tháng 10 đạt khoảng 10.000 máy, chưa bao gồm sản lượng qua kênh trực tuyến của hãng.

Dù hạn ngạch này vượt qua doanh số thường thấy của các dòng điện thoại gập khác tại thị trường nội địa, nguồn cung ban đầu vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu thực tế của nhóm khách hàng cao cấp, tạo điều kiện cho các giao dịch chênh lệch giá bùng nổ trước thời điểm giao hàng chính thức.