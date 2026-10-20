Nexsmart ra mắt bộ sạc GaN kèm cáp silicone chống cháy, chịu 25.000 lần uốn gập

(VTC News) -

Từ năm 2020, Apple không còn kèm củ sạc trong hộp iPhone, nên người dùng phải tự chọn bộ sạc cho mình. Bên cạnh tốc độ, nhiều người còn quan tâm đến độ an toàn khi cắm sạc qua đêm và độ bền của sợi cáp, vốn dễ gãy ngầm ở cổ cáp sau vài tháng sử dụng.

Hình đồ hoạ mô phỏng linh kiện GaN bên trong củ sạc Nexsmart. Theo doanh nghiệp, củ sạc nhỏ hơn 25% và mát hơn 11°C. (Ảnh: Nexsmart Vietnam)

Ngày 01/08/2026, Nexsmart Vietnam ra mắt bộ sạc gồm củ sạc GaN Pro và cáp Silicone Pro NE-05, bán riêng hoặc theo bộ tại gian hàng chính thức của thương hiệu trên TikTok Shop và Shopee.

Củ sạc GaN gọn hơn, có chứng nhận FCCGaN (gallium nitride) là vật liệu bán dẫn được dùng thay silicon trong linh kiện chuyển đổi điện của củ sạc. Linh kiện GaN ít thất thoát năng lượng dưới dạng nhiệt hơn, nên ở cùng mức công suất, củ sạc có thể được thiết kế gọn hơn.

Củ sạc có hai phiên bản GaN Pro 20W (mã NX05) và GaN Pro 30W (mã NX06), dùng chung thiết kế, cổng USB-C và chuẩn sạc nhanh USB Power Delivery. Theo nhà sản xuất, cả hai có kích thước 33 x 33 x 32mm, nặng 43 gram.

Theo Nexsmart Vietnam, cả hai phiên bản đã có đầy đủ giấy tờ kiểm định, trong đó có chứng nhận FCC, tiêu chuẩn của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ nhằm kiểm soát mức nhiễu sóng điện từ mà thiết bị điện tử phát ra.

Củ sạc Nexsmart GaN Pro 30W (NX06) ở các màu trắng, xanh và hồng. (Ảnh: Nexsmart Vietnam)

Cáp silicone ba lớp chống cháy lan

Theo nhà sản xuất, cáp NE-05 có cấu tạo ba lớp: lõi đồng dẫn điện, lớp graphene giúp dây tản nhiệt và lớp vỏ ngoài làm từ 100% silicone.

Cáp Silicone Pro NE-05 ở hai phiên bản USB-C sang Lightning và USB-C sang USB-C. (Ảnh: Nexsmart Vietnam)

Silicone là vật liệu chịu nhiệt và có khả năng chống cháy lan, khác với vỏ nhựa PVC hay TPE thường gặp ở nhiều loại cáp trôi nổi. Trong các phép thử đốt trực tiếp của thương hiệu, vỏ silicone không bắt lửa duy trì và không chảy nhỏ giọt như vỏ nhựa. Khi chọn nhà cung cấp, đội ngũ Nexsmart đốt thử vật liệu của sáu đơn vị và chỉ giữ lại hai.

Lớp vỏ chống cháy không thay thế cơ chế bảo vệ bên trong củ sạc và điện thoại, nhưng bổ sung một lớp an toàn ở bộ phận người dùng tiếp xúc trực tiếp.

Mua một lần, dùng nhiều năm

Thương hiệu công bố cáp NE-05 chịu được 25.000 lần uốn gập và lực kéo 100kg. Với khoảng 11 lần uốn mỗi ngày, con số này tương đương hơn 6 năm sử dụng.

Theo thương hiệu, vỏ silicone giúp dây mềm, ít rối, và mỗi sợi cáp đi kèm một dây đeo để cuộn gọn. Cáp có ba màu trắng, hồng và xanh; củ sạc cũng có các màu trắng, hồng và xanh để người dùng phối cùng tông.

Cáp NE-05 có giá 89.000 đồng (USB-C sang Lightning) và 99.000 đồng (USB-C sang USB-C). Củ sạc bán lẻ có giá 139.000 đồng (20W) và 169.000 đồng (30W). Bộ 20W kèm cáp Lightning giá 219.000 đồng, dành cho iPhone 14 trở về trước; bộ 30W kèm cáp USB-C giá 229.000 đồng, dành cho iPhone 15 trở lên.

Ghi rõ cả những gì sản phẩm không hỗ trợ

Theo Apple, iPhone 17e và iPhone Air có thể sạc 50% pin trong khoảng 30 phút với củ sạc từ 20W. Với dòng iPhone 17 cùng iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, mức sạc nhanh Apple công bố cần củ sạc từ 40W đến 60W; hai phiên bản của Nexsmart vẫn sạc được các mẫu này nhưng không đạt tốc độ ấy.

Cả hai củ sạc đều hỗ trợ chuẩn PPS, nhưng chỉ bản 30W đủ công suất cho chế độ sạc siêu nhanh 25W trên các mẫu Samsung Galaxy có tính năng này. Với Nintendo Switch, cả hai sạc được máy nhưng không hỗ trợ vừa chơi vừa sạc khi máy cắm vào TV.

“Người dùng cắm sạc mỗi ngày, nhiều người cắm qua đêm, nên an toàn phải bắt đầu từ chất liệu. Sản phẩm làm được gì và không làm được gì, chúng tôi đều ghi rõ để khách chọn đúng”, ông Trần Hải, nhà sáng lập kiêm CEO Nexsmart Vietnam, cho biết.

Bảo hành 12 tháng, đổi mới tại nhà

Cả củ sạc và cáp được bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng với sản phẩm lỗi, kích hoạt bằng mã trên thẻ bảo hành qua Zalo OA của thương hiệu. Sau khi xác minh lỗi qua video, thương hiệu gửi sản phẩm mới đến tận nhà và thu lại sản phẩm lỗi, thường trong khoảng 5 ngày. Phí vận chuyển hai chiều do thương hiệu chi trả.

Nexsmart Vietnam là thương hiệu phụ kiện công nghệ Việt, kinh doanh cáp sạc, củ sạc nhanh và pin dự phòng qua TikTok Shop, Shopee và Facebook. Gian hàng chính thức của thương hiệu trên TikTok Shop đã ghi nhận hơn 1,2 triệu lượt bán.