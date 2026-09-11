Vì sao U23 Việt Nam vừa công bố danh sách lại thay gấp thủ môn?

(VTC News) -

Ngày 11/9, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của Sông Lam Nghệ An được bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026, thay thế Phạm Đình Hải.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Đình Hải được tạo điều kiện ở lại phục vụ câu lạc bộ chủ quản trong thời gian diễn ra Cúp Quốc gia. Đội bóng của thủ môn này đang thiếu nhân sự trong khung thành do thủ môn số hai gặp chấn thương.

Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc trong giai đoạn khoác áo U17 Việt Nam tham dự VCK U17 châu Á 2023. (Ảnh: VFF)

Người được lựa chọn thay thế là Nguyễn Bảo Ngọc, thủ thành trẻ thuộc biên chế SLNA. Bảo Ngọc không phải gương mặt xa lạ ở các đội tuyển trẻ quốc gia. Anh từng bắt chính cho U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 châu Á, sau đó tiếp tục được triệu tập lên các đội U19 và U20 Việt Nam.

Lần triệu tập này đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của Bảo Ngọc khi anh có dịp thử sức tại ASIAD 2026. Sự góp mặt của thủ thành SLNA cũng giúp ban huấn luyện có thêm phương án trong khung thành trước ngày đội tuyển lên đường sang Nhật Bản.

Sân chơi cấp châu lục được xem là dịp để Bảo Ngọc tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và tiếp tục hoàn thiện bản thân ở cấp độ đội tuyển.

Danh sách 23 cầu thủ Việt Nam tham dự ASIAD 20. (Ảnh: VFF)

Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Thầy trò HLV Kim Sang-sik mở màn bằng trận gặp Kuwait ngày 15/9, sau đó đối đầu Philippines ngày 18/9 và khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Uzbekistan ngày 22/9.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hội quân ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản một ngày sau đó. Đội tuyển được giao mục tiêu phấn đấu giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026.