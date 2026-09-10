U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào tứ kết ASIAD 2026

(VTC News) -

Chiều 10/9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức buổi trao đổi thông tin về các cấp độ đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho ASIAD 2026. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được VFF đề cập là hành trình của U23 Việt Nam tại ASIAD 20 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, U23 Việt Nam được giao mục tiêu phấn đấu giành quyền vào tứ kết ASIAD 20. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của đội đang gặp nhiều khó khăn khi các cầu thủ không thể tập trung đầy đủ cùng thời điểm do vướng lịch thi đấu và nhiệm vụ tại câu lạc bộ.

“Chúng ta đặt mục tiêu giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, công tác tập trung lực lượng của U23 hiện khá khó khăn. Với lực lượng và quỹ thời gian để lắp ghép không được như mong muốn, chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu của đội”, Phó Chủ tịch VFF nhận định.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành quyền vào tứ kết ASIAD 20. (Ảnh: VFF)

Ông cho biết thêm quỹ thời gian chuẩn bị tại Nhật Bản của U23 Việt Nam cũng tương đối hạn chế: “Đội tuyển U23 sẽ hội quân ngày 12/9 và lên đường tham dự ASIAD tối cùng ngày. Sáng 13/9, đội tuyển có mặt ở Nhật Bản. Ngày 15/9, đội tuyển đã có trận đầu tiên với Kuwait. Chúng ta chỉ có đúng một ngày để có buổi làm quen sân”.

Không chỉ có ít thời gian chuẩn bị, U23 Việt Nam còn chưa thể tập hợp đầy đủ lực lượng ngay khi lên đường. Phần lớn thành viên sang Nhật Bản ngày 12/9, trong khi 3 thành viên gồm 2 HLV và một cầu thủ phải đến ngày 14/9 mới có thể hội quân. Hai cầu thủ thuộc biên chế CLB Hải Phòng thậm chí chỉ có thể có mặt vào ngày 15/9.

Như vậy, một số cầu thủ sẽ hội quân sát thời điểm U23 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên. Việc lực lượng tập trung rải rác khiến ban huấn luyện gặp khó trong quá trình lắp ghép đội hình và triển khai các bài tập chiến thuật trước giải.

Bài toán nhân sự còn xuất hiện ở vị trí thủ môn. Theo lãnh đạo VFF, một thủ môn thuộc CLB Hà Nội đang gặp chấn thương, khiến U23 Việt Nam hiện chỉ còn hai thủ môn có thể tập luyện bình thường.

VFF cũng chưa thể lập tức bổ sung người thay thế do phải thực hiện các thủ tục liên quan đến xác nhận chấn thương. Việc thay đổi nhân sự chỉ có thể được tiến hành sau khi tình trạng của cầu thủ được xác nhận đầy đủ theo quy định.

Bên cạnh yêu cầu về thành tích, ASIAD 20 còn được xem là một phần trong kế hoạch chuẩn bị dài hạn của U23 Việt Nam. VFF cho biết quá trình xây dựng lực lượng hướng tới SEA Games 2027 đã được triển khai từ năm ngoái và kế hoạch cũng đã được báo cáo với các cơ quan quản lý.

Sau ASIAD, U23 Việt Nam tiếp tục có các đợt tập trung, thi đấu nhằm duy trì quá trình chuẩn bị. Theo kế hoạch, đội dự kiến tham dự giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai từ ngày 9/11 đến 17/11, trùng với dịp FIFA Days.