Lãnh đạo Cục TDTT: 'Cần chinh phục ASIAD để hướng tới Olympic'

(VTC News) -

Trong sáng 7/9, Cục Thể dục thể thao công bố thương hiệu Revive, nước uống thể thao thuộc Suntory PepsiCo Việt Nam trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (Asiad 20).

Theo quyết định, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 do ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam - làm Trưởng đoàn. Lực lượng của Việt Nam gồm 498 thành viên, gồm 448 VĐV trải rộng ở nhiều môn thể thao trọng điểm như điền kinh, bơi, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, bóng đá, bóng chuyền, võ thuật, golf, cầu lông, đấu kiếm, thể thao điện tử và MMA.

Cục Trưởng Cục Thể dục thể thao Nguyễn Danh Hoàng Việt (giữa).

Đoàn đặt mục tiêu giành từ 4-6 HCV trọng tâm ở các môn cầu mây, bắn súng, Karatedo, điền kinh. Mục tiêu này được đặt ra khi lãnh đạo ngành thể thao đã nghiên cứu đối thủ, đánh giá năng lực các vận động viên.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao cho biết việc giành thành tích thuyết phục ở SEA Games là bước đầu tiên, chinh phục các thử thách ở ASIAD là bước tiếp theo, là tiền đề quan trọng để thể thao Việt Nam hướng tới Olympic.

Các vận động viên dự ASIAD 20 sẽ nhận thưởng nóng 100 triệu đồng cho HCV, 50 triệu đồng HCB và 20-30 triệu đồng cho HCĐ. Các bộ môn cũng treo thưởng riêng cho VĐV đạt thành tích ở Asiad 20.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nói thêm: “Nói như vậy không có nghĩa chúng tôi chủ quan. Một số nội dung của chúng ta thành tích ở cấp châu Á nhưng thực tế là đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên cũng có những môn dù đoạt HCV châu lục, chúng tôi cũng cân nhắc việc đối thủ đã gồm những người mạnh nhất chưa. Trong thi đấu thì kết quả còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Chúng ta cần xác định mình đầu tư thì họ cũng đầu tư, mình nỗ lực họ cũng dồn sức rất quyết liệt. Mặc dù vậy, việc đặt ra chỉ tiêu HCV như trên có cơ sở cụ thể, đồng thời cũng là hướng để chúng ta phấn đấu, nỗ lực. Nếu tương quan là 50-50 mà chúng ta không nỗ lực thì khó đạt được. Như Cầu mây muốn HCV thì phải đánh bại được Thái Lan”.