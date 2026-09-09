Danh sách U23 Việt Nam dự ASIAD 20 không có Đình Bắc

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) điều chỉnh kế hoạch của đội U23 Việt Nam dự ASIAD 20. Thay vì sử dụng nguyên lứa cầu thủ U21 dự giải, VFF sẽ mang thêm nhiều cầu thủ từng dự các giải đấu lớn như SEA Games 33, vòng chung kết U23 châu Á 2026 đến Nhật Bản.

Một loạt cái tên như Cao Văn Bình, Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Đức Anh, Phạm Minh Phúc,...được tin tưởng. Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ như Nguyễn Lương Tuấn Khải, Hoa Xuân Tín, Nguyễn Hoàng Khanh, Lê Đình Long Vũ,...được trao gửi niềm tin.

Nguyễn Đình Bắc không dự ASIAD 20.

Nguyễn Đình Bắc - ngôi sao sáng nhất và là trụ cột của U23 Việt Nam vắng mặt. Nhiều khả năng anh sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam. Tương tự như vậy là trường hợp của Trần Trung Kiên. Nguyễn Hiểu Minh vẫn được phục hồi chấn thương trong màu áo CLB Công an Nhân dân.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. Với quỹ thời gian chuẩn bị trực tiếp cho ASIAD không dài, việc chủ động xây dựng lực lượng từ sớm và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được xem là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển.

Tại ASIAD 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội sẽ lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9. Với thể thức hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, mỗi trận đấu tại vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tiến sâu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Với sự chuẩn bị được triển khai theo lộ trình và lực lượng đã được định hình, U23 Việt Nam hướng tới ASIAD 2026 với quyết tâm thi đấu hết khả năng, đồng thời xem đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ trưởng thành qua những trận đấu ở cấp độ châu lục.