HLV Kim Sang-sik: Vợ khuyên ở hẳn Việt Nam, nhưng giá nhà cao quá không mua được

(VTC News) -

Trong buổi phỏng vấn sáng nay 28/8, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiết lộ những chi tiết thú vị về cuộc sống bên ngoài bóng đá trong hơn 2 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói rằng ông và gia đình đã thực sự coi Việt Nam là quê hương thứ hai.

“Vợ và người thân thường xuyên bảo Việt Nam là quê thứ hai của tôi rồi, vậy thì sống ở đây thôi chứ đâu nữa. Nhưng giá nhà cao quá, tôi không mua được”, HLV Kim Sang-sik nói.

Nhà cầm quân 49 tuổi vừa trải qua 2 tháng liên tục tập trung cùng đội tuyển Việt Nam cho hành trình ASEAN Cup 2026. Ông có một khoảng thời gian ngắn trở về Hàn Quốc trong chuyến tập huấn tại Incheon trước giải, nhưng cũng không có điều kiện gặp người thân. Sự hiện diện của gia đình ở trận chung kết lượt về tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vì thế trở thành nguồn động viên đặc biệt đối với ông.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik

“Trong thời gian tập huấn ở Hàn Quốc, chúng tôi tập huấn tại Incheon còn quê nhà tôi ở Busan. Do quãng đường xa, chúng tôi chưa thể gặp nhau. Con trai tôi vừa xuất ngũ, sau 1 năm 8 tháng chúng tôi mới gặp lại. Tôi muốn cảm ơn gia đình mình. Gia đình tôi cũng đến dự khán và cổ vũ nhiệt tình cho tôi cùng các cầu thủ. Đó là nguồn động lực to lớn với tôi”, ông Kim chia sẻ.

Những tình cảm HLV Kim Sang-sik nhận được tại Việt Nam cũng khiến chính gia đình ông bất ngờ. “Vợ tôi hỏi vui là người dân Việt Nam đã yêu quý mình như thế này thì chắc có lẽ phải ở Việt Nam thôi chứ nhỉ”, HLV trưởng tuyển Việt Nam kể.

Kim Sang-sik cho biết mong muốn làm việc tại Việt Nam đã xuất hiện từ trước khi ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Trong thời gian còn thi đấu, làm trợ lý rồi trở thành HLV, ông từng tham dự các trận thuộc hệ thống AFC Champions League và có cơ hội cảm nhận không khí bóng đá tại Việt Nam.

“Trước khi đến Việt Nam, tôi được tham gia trận đấu ở Việt Nam để thấy bầu không khí nồng nhiệt, sự nỗ lực, chăm chỉ của cầu thủ trên sân. Tôi mong một ngày nào đó có thể làm việc ở Việt Nam và cũng có cơ hội, sự may mắn để nhận lời làm việc tại đây”, ông nói.

Sau hơn hai năm trực tiếp làm việc, ấn tượng của HLV Kim Sang-sik về cầu thủ Việt Nam càng rõ ràng hơn: “Sau khi sang Việt Nam, cùng các cầu thủ hàng ngày tập luyện, cùng nhau đổ mồ hôi và công sức, tôi cảm thấy cầu thủ Việt Nam có sự nỗ lực, cống hiến nhiều cho bóng đá. Tôi cũng thấy có rất nhiều cầu thủ tài năng. Là một huấn luyện viên nước ngoài, việc được các cầu thủ lắng nghe chỉ đạo khiến tôi thấy rất vui”.

Cuộc sống thường ngày của ông tại Việt Nam lại khá đơn giản. “Hai năm vừa qua, cuộc sống không có nhiều thay đổi gì. Sáng tôi ăn phở Việt Nam rồi bắt đầu công việc”, HLV Kim Sang-sik tiết lộ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đặc biệt ấn tượng với cách người Việt Nam thể hiện tình yêu bóng đá sau những chiến thắng lớn. Không khí trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết khiến ông liên tưởng đến World Cup.

Ông cho rằng nét đặc biệt của người hâm mộ Việt Nam nằm ở những màn “đi bão” sau chiến thắng, khi rất đông người đổ ra đường ăn mừng.

“Tôi cũng nhìn mọi người mang đồ ở nhà ra gõ, tôi thấy rất vui. Tôi và người dân Hàn Quốc thấy hình ảnh đó rất lạ và đặc biệt”, ông Kim Sang-sik nói.

Sau hơn hai năm làm việc, những danh hiệu cùng đội tuyển Việt Nam và tình cảm từ người hâm mộ giúp Kim Sang-sik ngày càng gắn bó với cuộc sống tại đây. Đến mức, như lời ông kể, gia đình cũng đã coi Việt Nam là “quê hương thứ hai” của nhà cầm quân người Hàn Quốc.