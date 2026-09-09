Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kỳ vọng Thể thao VN tạo dấu ấn tại ASIAD 20

(VTC News) -

Chiều 9/9 tại Hà Nội, Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự ASIAD 20. Đây là dấu mốc chính thức kết thúc giai đoạn chuẩn bị trong nước, trước khi các đội tuyển lần lượt lên đường sang Nhật Bản tranh tài tại Aichi-Nagoya 2026.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, các VĐV sẽ nỗ lực bứt phá viết tiếp trang sử vàng, thể hiện sự vươn lên của thể thao nước nhà. Thể thao không chỉ là phương thức nâng cao sức khỏe, tầm vóc nhân dân, mà còn thể hiện tinh thần vượt khó, quảng bá hình ảnh quốc gia, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Phó Thủ tướng mong muốn Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp nối những kết quả đạt được tại ASIAD 19, thi đấu với quyết tâm cao và tạo bước tiến mới về thành tích. Các VĐV được kỳ vọng sẽ vượt qua giới hạn bản thân, hoàn thành hoặc vượt mục tiêu đề ra tại đại hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ xuất quân.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 20, cho biết toàn đoàn đặt mục tiêu giành ít nhất 4 HCV. “Đây là chỉ tiêu đặt ra để đáp lại tình cảm và kỳ vọng chuyên môn của người hâm mộ”, ông Minh nhấn mạnh.

“Mỗi thành viên của đoàn là một sứ giả văn hóa, chủ động giao lưu thắt chặt mối quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế”, ông nói thêm.

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 4/10 tại Nhật Bản là sự kiện thể thao đa môn lớn nhất châu lục, quy tụ những vận động viên hàng đầu tranh tài.

Đoàn Thể thao Việt Nam đăng ký 498 thành viên, bao gồm 348 vận động viên tranh tài ở 33 môn và phân môn. Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn, trong khi ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, giữ vai trò Phó Trưởng đoàn.

Các môn được Thể thao Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng tại ASIAD 20 tập trung ở điền kinh, bắn súng, bơi, cử tạ, rowing, canoeing, cầu mây và nhóm môn võ gồm wushu, karate, taekwondo, jujitsu. Ngoài những nội dung trọng điểm, đoàn Việt Nam cũng tranh tài ở bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, esports, breaking, teqball và MMA.

Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Tại kỳ đại hội này, đoàn đặt chỉ tiêu giành 4-6 HCV, đồng thời hướng tới vị trí trong Top 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Mục tiêu này vượt kết quả của ASIAD 19 tại Hàng Châu năm 2023, khi Việt Nam có 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ và đứng thứ 21 toàn đoàn.

Theo Nghị định 349 của Chính phủ, VĐV giành HCV, HCB, HCĐ Asiad lần lượt được thưởng: 280 triệu, 170 triệu, 110 triệu đồng và 110 triệu đồng nếu phá kỷ lục.

Bên cạnh chế độ khen thưởng theo quy định của Nhà nước, ngành thể thao còn vận động thêm nguồn lực xã hội hóa nhằm động viên các VĐV đạt thành tích tại ASIAD 20. Theo ông Nguyễn Hồng Minh, từ nguồn tài trợ dành cho Đoàn Thể thao Việt Nam, các VĐV giành HCV sẽ được thưởng “nóng” 200 triệu đồng, HCB nhận 150 triệu đồng và HCĐ nhận 100 triệu đồng.