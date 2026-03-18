Vì sao người Phần Lan thích tắm hơi trước khi bàn chuyện làm ăn?

(VTC News) -

Người Phần Lan có câu nói nổi tiếng rằng: "Trước hết là xây phòng xông hơi, sau đó mới xây nhà". Hà Lan chỉ có khoảng 5,5 triệu dân nhưng sở hữu tới hơn 3 triệu phòng sauna. Xông hơi không chỉ là hoạt động thư giãn đơn thuần mà đã trở thành hơi thở, là linh hồn trong đời sống văn hóa của quốc gia này.

Đặc biệt, trong giới kinh doanh, việc mời đối tác đi xông hơi trước khi bước vào bàn đàm phán chính thức không phải là lời mời xã giao, mà là chiến lược ngoại giao đầy tinh tế.

Văn hóa xông hơi trước khi bàn chuyện làm ăn ở Phần Lan

Người Phần Lan ưu tiên xông hơi trước khi làm ăn thay vì những tiệc kết thân, nguyên nhân không chỉ bởi đất nước đây có nhiều nhà tắm mà còn bởi các lý do văn hóa, niềm tin hay thậm chí là sức khỏe.

Sự bình đẳng tuyệt đối

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất khiến sauna trở thành môi trường kinh doanh lý tưởng chính là sự xóa bỏ ranh giới địa vị. Trong một phòng xông hơi truyền thống, tất cả mọi người đều trút bỏ những bộ âu phục đắt tiền, những chiếc đồng hồ xa xỉ hay những biểu tượng của quyền lực và sự giàu sang. Khi chỉ còn lại hơi nước và những tấm khăn, vị tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia và một nhân viên cấp trung hay đối tác mới đều trở nên ngang hàng.

Phòng xông hơi được xem là nơi bình đẳng về địa vị tại Phần Lan. (Ảnh: PolishSauna)

Người Phần Lan tin rằng sự chân thành chỉ có thể xuất hiện khi con người không còn mặc cảm của địa vị. Trong không gian mờ ảo và nóng bức ấy, các rào cản về thứ bậc bị phá vỡ hoàn toàn. Sự bình đẳng này tạo ra một bầu không khí cởi mở, nơi các ý tưởng có thể được trao đổi một cách thẳng thắn mà không bị chi phối bởi áp lực từ chức danh. Khi mọi người cảm thấy mình ngang hàng với đối tác, sự tự tin và lòng tin tưởng sẽ được thiết lập nhanh chóng hơn bất kỳ buổi tiệc chiêu đãi hào nhoáng nào.

Xây dựng niềm tin

Người Phần Lan tin vào sự tồn tại của Löyly – linh hồn của hơi nước bốc lên từ những viên đá nóng. Theo quan niệm truyền thống, bất kỳ ai bước vào sauna đều phải tuân thủ những quy tắc ứng xử nghiêm ngặt: không chửi thề, không nói dối và không gây hấn. Đây là một không gian của sự tĩnh lặng và tôn trọng.

Người Phần Lan vốn nổi tiếng với sự ít nói, thẳng thắn và cực kỳ coi trọng lời hứa. Họ coi sauna là không gian thiêng liêng, nơi con người không thể lừa dối. Trong bối cảnh làm ăn, việc mời một đối tác vào sauna là một thông điệp ngầm: "Tôi tin tưởng bạn đủ để cùng chia sẻ không gian riêng tư nhất của mình".

Khi cùng nhau ngồi trong hơi nóng của gỗ thông và đá cuội, những câu chuyện phiếm dần nhường chỗ cho những chia sẻ thật lòng về quan điểm sống và triết lý làm việc. Nếu một người có thể thoải mái và thành thật trong không gian riêng tư, thân mật như vậy, họ được xem là đối tác đáng tin cậy trên thương trường.

Tại Phần Lan, phòng xông hơi được xem là không gian thiêng thiêng, thanh khiết. (Ảnh: ScanadiviaiLife)

Thư giãn tối đa để quyết định sáng suốt

Kinh doanh ở Bắc Âu không chỉ cần sự thông minh mà còn cần Sisu – một thuật ngữ đặc thù của Phần Lan chỉ sự kiên cường, bền bỉ và lòng can đảm vượt qua nghịch cảnh. Nghi thức xông hơi truyền thống thường kết thúc bằng việc lao mình xuống làn nước băng giá của một hồ nước gần đó hoặc lăn lộn trong tuyết trắng.

Sự tương phản cực độ giữa cái nóng của sauna và cái lạnh của thiên nhiên vùng cực giúp kích thích hệ tuần hoàn, giải phóng một lượng lớn endorphin và đưa tâm trí vào trạng thái tỉnh táo đến kinh ngạc. Thương trường vốn là nơi đầy rẫy những căng thẳng, áp lực và những toan tính nghẹt thở. Người Phần Lan hiểu rằng một tâm trí đang căng cứng sẽ khó có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hoặc những giải pháp sáng tạo.

Do đó, xông hơi đóng vai trò như một bộ lọc giúp loại bỏ độc tố và căng thẳng trước khi bắt đầu công việc. Hơi nóng trong phòng sauna kích thích cơ thể giải phóng endorphin, giúp tinh thần trở nên sảng khoái, nhẹ nhàng và minh mẫn hơn.

Xông hơi trước khi vào cuộc thảo luận giúp tinh thần minh mẫn hơn. (Ảnh: HealthyLive)

Trạng thái này cho phép họ nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn, dễ dàng tìm thấy tiếng nói chung và sẵn sàng thỏa hiệp vì lợi ích lâu dài. Thay vì tranh cãi gay gắt trong văn phòng máy lạnh, họ giải quyết mâu thuẫn bằng sự bình thản có được sau khi đã "tắm táp" tinh thần qua hơi nước.

Nghi thức gắn kết của văn hóa Bắc Âu

Khác với văn hóa kinh doanh "thời gian là vàng bạc" của Mỹ hay sự khách sáo của Nhật Bản, người Phần Lan coi trọng nhịp điệu tự nhiên. Một buổi sauna bàn chuyện làm ăn có thể kéo dài hàng giờ đồng hồ, bao gồm cả việc thưởng thức xúc xích nướng (makkara) và bia lạnh sau khi xông hơi. Đây là một nghi thức gắn kết giúp chuyển hóa mối quan hệ từ "đối tác giao dịch" sang "bạn đồng hành".

Nghi thức này cho phép các bên có đủ thời gian để tìm hiểu về giá trị sống, sở thích và gia đình của nhau một cách tự nhiên, không gượng ép. Trong thế giới kinh doanh hiện đại đầy rẫy sự vội vã, việc dành ra cả một buổi tối để cùng xông hơi là minh chứng cho sự cam kết đầu tư lâu dài vào mối quan hệ.

Người Phần Lan không muốn ký hợp đồng với một cái tên, họ muốn ký hợp đồng với một con người mà họ thực sự thấu hiểu. Sauna chính là "chất xúc tác" giúp quá trình thấu hiểu đó diễn ra nhanh chóng và sâu sắc hơn bao giờ hết.

Đặc sản xúc xích nướng trên đá nóng xông hơi tại Phần Lan. (Ảnh: Kiuasgrilli)

Quá trình này tạo ra một nhịp điệu chung giữa những người tham gia. Việc cùng nhau trải qua một nghi thức văn hóa truyền thống giúp gắn kết các đối tác lại với nhau như những người bạn thay vì chỉ là những bên mua bán. Nó biến một mối quan hệ giao dịch khô khan thành một mối quan hệ đối tác bền vững

Tóm lại, văn hóa xông hơi trong kinh doanh tại Phần Lan không đơn thuần là một thói quen sinh hoạt, mà là một triết lý quản trị nhân văn. Bằng cách ưu tiên sự bình đẳng, lòng tin, sự thư thái và sự gắn kết, người Phần Lan đã biến những phòng sauna nóng bỏng thành những môi trường ươm mầm cho các thỏa thuận kinh doanh bền vững và thành công.