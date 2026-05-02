Nhận định bóng đá Arsenal vs Fulham, vòng 35 Ngoại Hạng Anh ngày 2/5

Trận Arsenal đấu với Fulham thuộc vòng 35 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 23h30 ngày 2/5. Thuật toán mô phỏng của Opta dự đoán cơ hội thắng của Arsenal lên tới 71,7%. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn bất chấp chuỗi phong độ không tốt gần đây.

Nhận định Arsenal vs Fulham

Arsenal bước vào trận đấu với Fulham sau khi trải qua trận hòa Atletico Madrid 1-1 ở lượt đi bán kết UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu). Tại Ngoại Hạng Anh, Arsenal thắng Newcastle 1-0 sau 2 trận thua liên tiếp để giành lại ngôi đầu bảng tạm thời.

"Pháo thủ" vẫn hơn Man City 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta phải thắng Fulham, qua đó tăng cách biệt lên 6 điểm để gây sức ép cho Man City khi đối thủ này làm khách trên sân của Everton ở trận đấu muộn.

Arsenal hoà Atletico Madrid trước khi đấu với Fulham. (Ảnh: Reuters)

Tấn công là điểm yếu của Arsenal lúc này. Họ chỉ ghi được 6 bàn trong 8 trận gần nhất (không lần nào ghi quá 1 bàn vào lưới đối thủ). Điểm tựa lớn nhất của Arsenal vẫn là hàng phòng ngự. Đội bóng này chỉ thủng lưới 11 lần trên sân nhà kể từ đầu mùa giải. Trong khi đó, đội khách vốn không được đánh giá cao về khả năng tấn công ở mùa giải này.

Fulham vừa tìm lại cảm giác ghi bàn khi đánh bại Aston Villa 1-0 nhờ pha lập công của Ryan Sessegnon trong hiệp một. Hàng công của đội bóng do Marco Silva dẫn dắt thiếu ổn định khi không ghi bàn trong 4/6 trận gần nhất tại Ngoại Hạng Anh.

Trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội bóng, Fulham chỉ thắng 1 lần trong 15 trận gần nhất chạm trán Arsenal tại Ngoại Hạng Anh (hòa 4, thua 10). Trong 32 trận sân nhà gần nhất trước đối thủ này, "Pháo thủ" chưa từng nhận thất bại (25 chiến thắng và 7 trận hòa).

Thông tin lực lượng

Arsenal có thể thiếu vắng Kai Havertz do chấn thương cơ gặp phải ở trận thắng Newcastle. Trong khi đó, Jurrien Timber và Mikel Merino chắc chắn không thể góp mặt.

Tuy nhiên, Arsenal vẫn nhận tin vui liên quan đến đội trưởng Martin Odegaard. Tiền vệ người Na Uy đã phải rời sân ở trận hòa 1-1 với Atletico Madrid, nhưng khả năng cao anh vẫn kịp hồi phục để ra sân trong cuộc đối đầu với Fulham. Bên cạnh đó, Riccardo Calafiori nhiều khả năng cũng sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Bên phía Fulham, Ryan Sessegnon đang được theo dõi thêm sau khi rời sân ở trận gặp Aston Villa. Ngoài ra, Alexander Iwobi, Kenny Tete và Kevin cũng chưa bình phục chấn thương.

Đội hình dự kiến

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Ben White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Gạo; Madueke, Odegaard, Eze; Gabriel Jesus.

Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Lukic, Berge; Wilson, Rowe, Chukwueze; Raul Jimenez.

Dự đoán: Arsenal 2-1 Fulham.