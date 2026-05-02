Ngỡ ngàng quá khứ của 'tổng tài' Võ Tấn Phát: Trượt đại học, làm phục vụ, phát tờ rơi

(VTC News) -

Với tần suất đóng phim cùng thành tích loạt phim trăm tỷ, Võ Tấn Phát hiện là gương mặt đắt show bậc nhất màn ảnh Việt. Trong đường đua điện ảnh dịp 30/4 -1/5 năm nay, nam diễn viên tiếp tục khẳng định sức hút khi góp mặt cùng lúc trong hai dự án là Anh hùng và Heo năm móng. Cả hai tác phẩm đều nằm trong top những bộ phim ăn khách dịp này.

Khác với vẻ ngoài sôi nổi trên mạng xã hội, ''tổng tài'' Võ Tấn Phát ngoài đời lại là một người "hướng nội bậc thang". Anh đã có dịp trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News về hành trình 10 năm kiên trì với nghề.

Diễn viên Võ Tấn Phát.

Đổ bệnh, kiệt sức vì vai diễn "khôn lỏi" trong "Anh hùng"

- Xuất hiện cùng lúc trong hai dự án điện ảnh "Anh hùng" và "Heo năm móng", nhiều người lo Võ Tấn Phát sẽ khiến khán giả "quen mặt" đến mức chán, anh nghĩ sao?

Trời ơi, khán giả còn chưa kịp biết mặt nên tôi đâu có sợ quen mặt. Trước giờ khán giả quen mình trên mạng xã hội và game show nhiều hơn, còn điện ảnh thì tôi chưa được nhận diện rõ nên luôn cố gắng nắm bắt và trân trọng từng dự án.

Mỗi phim có một màu sắc khác nhau nên Phát không ngại. Với Anh hùng, đó là câu chuyện tâm lý gia đình rất gần gũi. Còn với Heo năm móng, đó là mảng tâm lý, tâm linh và kinh dị. Với diễn viên, mình được “lời” hơn vì được nhắc đến nhiều hơn. Tôi hy vọng và cũng tự tin cả hai dự án đều tốt. Còn doanh thu thì tôi không quá quan tâm vì phụ thuộc nhiều yếu tố.

Điều tôi quan tâm nhất là dự án có tốt không, phim có hay không, và mình làm có tròn vai không. Rất may là với cả hai dự án, tôi cảm thấy yên tâm về phần nghề nghiệp của mình rồi. Còn lại thì để khán giả quyết định, khán giả yêu thương bao nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu thôi.

Võ Tấn Phát góp mặt trong 2 dự án điện ảnh dịp 30/4-1/5.

- Nhân vật trong "Anh hùng" của anh có gì đặc biệt?

Nhân vật Tuấn khá giống với màu sắc của tôi trước giờ, hoạt ngôn, quăng miếng, tạo tiếng cười cho khán giả. Tuy nhiên, Tuấn khá bốc đồng, xốc nổi, không có cái nhìn sâu xa, rất dễ phản ứng với những chuyện xảy ra trước mắt. Nhờ những biến cố xảy ra trong phim mà dần trưởng thành hơn. Tôi thấy mình có điểm chạm với nhân vật, độ tuổi ngoài đời cũng gần giống cũng đang trên con đường học hỏi nhiều thứ.

Phát có vay mượn thêm những hình ảnh quan sát được trong đời sống, “xào nấu”, nêm nếm thêm một chút để tạo màu sắc cá nhân. Với Phát, vai Tuấn giống như một “gia vị”, giúp khán giả có nhịp thở thoải mái hơn giữa những drama và câu chuyện xuyên suốt phim.

- Đóng phim với "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa, cảm giác của anh thế nào?

Nói không có áp lực thì không đúng. Nhưng anh Thái Hoà từng nói nếu diễn mà cảm thấy áp lực thì lúc đó là mình, chứ không là nhân vật. Nhân vật thì chỉ tập trung vào câu chuyện của họ, không bận tâm đến áp lực diễn xuất. Một khi đã thực sự 'là' nhân vật, bạn sẽ không còn thấy sợ hãi nữa. Ở ngoài đời, anh Hòa rất cởi mở, còn góp ý cho mình nhiều về nét diễn.

Võ Tấn Phát lần đầu đóng cùng Thái Hoà trong "Anh hùng".

- Nghe nói anh từng "đổ bệnh" vì vai diễn tưởng chừng như rất nhàn hạ này?

Nhân vật Tuấn chủ yếu hô hào, đại diện truyền thông. Nhưng thực tế khi quay thì cảnh “góp giọng” lại rất cực. Có những cảnh mình phải la hét khi có đám cháy xảy ra. Mà quay phim đâu phải một lần là xong, phải quay nhiều góc nên mình phải la đi la lại rất nhiều lần. La xong là đuối luôn, có hôm quay xong hôm sau bệnh luôn. Thà thoại còn đỡ, chứ cái này là la từ đầu tới cuối, rất mệt.

Từng trượt đại học, làm phục vụ, phát tờ rơi

- Mục tiêu xây nhà cho ba mẹ tuổi 30 đã hoàn thành, nhìn lại những năm tháng vất vả, anh thấy thế nào?

Đó là may mắn. Phát xuất phát từ con số 0, từ Vĩnh Long lên thành phố đi học và theo nghề một cách chính quy. Ngày xưa tôi chỉ có mục tiêu là thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Gia đình lo, khuyên làm thêm hồ sơ dự phòng, nhưng tôi thấy không hợp, chỉ thích làm những gì liên quan đến nghệ thuật.

Phát tự nộp hồ sơ, tự bắt xe từ 4 giờ sáng lên TP.HCM đi thi. Năm đầu rớt, năm sau thi lại mới đậu. Trong thời gian đó, tôi làm rất nhiều việc phục vụ quán cà phê, phát tờ rơi ở ngã ba ngã tư,… Thời sinh viên khó khăn, rồi tốt nghiệp ra trường không có việc làm. Có lúc cũng nghĩ chuyển hướng sang một công việc lương ổn định. Nhưng cái duyên nghề cứ đưa đẩy, nên mình làm những công việc phụ để có chi phí bám nghề.

Phát tốt nghiệp năm 2016, đến nay là tròn 10 năm. Với nghề diễn viên, 10 năm là một thử thách lớn nhưng cũng đủ để tích lũy. Nếu được nói với với chính mình 10 năm trước, Phát sẽ nói: ”Mày đang đi đúng hướng rồi đó, đi nữa đi, đừng có nản".

- Hiện tại nhà và xe đều đã có đủ, anh đã hài lòng với chỗ đứng của mình trong nghề chưa?

Tôi cũng chưa nghĩ là mình đã có chỗ đứng, vì nhu cầu giải trí và nhịp sống bây giờ rất nhanh, mình phải liên tục làm mới bản thân. Chỉ cần chậm nhịp hơn khán giả một chút là dễ bị “out meta”. Nhiệm vụ của mình là phải bắt kịp, hiểu khán giả thích gì, cần gì. Với một người trẻ như Phát, việc theo dõi xu hướng là cần thiết, từ đó mình xây dựng kế hoạch cho tương lai. Đó cũng là lý do Phát sử dụng mạng xã hội nhiều.

Võ Tấn Phát được khán giả yêu thích với nhiều clip ''tổng tài bá đạo'' triệu views.

- Năng lượng trên mạng xã hội là thế, nhưng ngoài đời Võ Tấn Phát là người thế nào?

Tôi là người “hướng nội bậc thang”. Tức là bình thường rất hướng nội, nhưng khi có người khuấy động, kéo mình ra thì mình có thể hướng ngoại theo. Tôi dành hết năng lượng cho vai diễn và công việc. Về nhà thì khá im lặng, trầm, không có nhiều nhu cầu hưởng thụ cá nhân. Làm ra thì muốn dành cho gia đình hoặc đầu tư cho công việc. Không chạy theo đồ hiệu, chỉ cần đủ dùng. Đam mê lớn nhất là được đi làm. Phát thích lái xe về Vĩnh Long, ăn cơm mẹ nấu, trồng cây, nuôi cá với ba, vậy là vui rồi.

- Công việc thăng hoa, gia đình viên mãn, vậy còn "nửa kia" thì sao?

Nghề này khá khó để có người yêu. Nếu tập trung phát triển công việc thì di chuyển liên tục. Để tìm được một người hiểu và thông cảm cho mình không dễ. Thôi thì cứ thuận duyên.

- Xin cảm ơn anh!