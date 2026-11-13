Vì sao đường Tây Thăng Long ở Hà Nội vẫn 'nằm im' dù đã cơ bản có mặt bằng sạch?

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc cho biết, từ tháng 5/2026, địa phương bắt đầu triển khai các thủ tục đấu thầu. Đến nay, công tác này cơ bản hoàn tất. Dự kiến trong tháng 12/2026, việc đấu thầu và ký kết hợp đồng mới sẽ được hoàn thành. Theo kế hoạch, dự án đường Tây Thăng Long, đoạn qua phường Đông Ngạc, sẽ được triển khai thi công trở lại từ tháng 1/2027. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.