Chủ tịch Hà Nội: Ưu tiên sớm xây trường học tại các dự án khu đô thị đa mục tiêu

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo khi cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và dự án khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh, chiều 9/11.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng đánh giá, từ ngày 2/2, khi dự án mới dừng ở mức ý tưởng sơ khởi, đến nay sau hơn 9 tháng, dự án đã đạt được khối lượng công việc rất lớn. Đây là tiến độ triển khai hiếm có, khi từ một ý tưởng ban đầu đã hình thành mặt bằng khoảng 530ha và triển khai thi công trên thực địa.

Đặc biệt, các trình tự, thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản đã được hoàn thành, hiện chỉ còn tập trung vào công tác xây dựng. Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự đồng hành, vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành trong quá trình chuẩn bị đầu tư, đồng thời biểu dương nỗ lực của nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, trong thời gian tới, lộ trình và nhiệm vụ triển khai đã tương đối rõ ràng. Vì vậy, đề nghị nhà đầu tư, các nhà thầu tập trung cao độ, quyết liệt tổ chức thi công, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu tiến độ đã đề ra. Trong đó, phấn đấu đến tháng 3/2027 có thể hình thành sản phẩm để phục vụ công tác tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố.

Đối với nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ các mục tiêu hạ tầng, cần đẩy nhanh tiến độ thi công để đáp ứng nhu cầu của thành phố trong thời gian tới, nhất là phục vụ các dự án trọng điểm. Những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, nhà thầu, Thành phố sẽ trực tiếp giao đồng chí phụ trách các dự án chỉ đạo, xử lý.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hà Nội đề nghị các Phó Chủ tịch UBND thành phố và các sở, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Đối với những vướng mắc liên quan hệ thống điện, cả hệ thống điện của thành phố và hệ thống điện quốc gia, cần có sự phối hợp để nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp.

Phối cảnh Dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

Cùng với đó, vấn đề kết nối đường sắt đô thị với khu vực dự án cũng cần được rà soát, điều chỉnh kịp thời, bảo đảm khả năng kết nối đồng bộ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng hệ thống giao thông công cộng. Ông Vũ Đại Thắng cũng đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, không để những vướng mắc về hạ tầng làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Theo Chủ tịch Hà Nội, với quy hoạch hiện nay, riêng khu vực dự án đã bố trí khoảng 13 ô đất trường học, về cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu cho cả khu vực xã Thư Lâm và phường Thư Lâm trong tương lai. Tương tự, tại khu vực Phúc Thịnh, thành phố đã bố trí khoảng 40ha đất dành cho trường học, đủ điều kiện phục vụ nhu cầu của cả xã Phúc Thịnh và phường Phúc Thịnh trong tương lai.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch thành phố đề nghị nhà đầu tư ưu tiên triển khai xây dựng các công trình trường học ngay từ giai đoạn đầu, phối hợp với thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện. Đây không chỉ là hạ tầng phục vụ riêng khu đô thị mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu chung của cộng đồng dân cư trong khu vực.

Về mục tiêu tổng thể, người đứng đầu thành phố nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng nhất của dự án là phục vụ công tác tái định cư cho người dân, bảo đảm đầy đủ các điều kiện sinh sống và chất lượng hạ tầng; khu tái định cư phải thực sự có chất lượng tốt hơn nơi ở cũ, đáp ứng tiêu chuẩn đô thị.

Do đó, thành phố đề nghị các sở, ngành tiếp tục đồng hành, phối hợp với nhà đầu tư. Các khoản lợi nhuận và chi phí của nhà đầu tư đã được kiểm soát, vì vậy cần tính toán, tạo điều kiện tối đa để nhà đầu tư triển khai dự án với chi phí hợp lý, qua đó góp phần hạ giá đất, giảm áp lực đối với thị trường bất động sản.

Chủ tịch Hà Nội hoan nghênh hai xã Thư Lâm và Đông Anh cùng các địa phương liên quan đã tích cực tham gia thực hiện hai chủ trương lớn của thành phố về phát triển đô thị trong thời gian tới. Đồng thời, ông Vũ Đại Thắng đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và các nhà thầu tổ chức triển khai dự án, bảo đảm đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu rất cao mà thành phố đặt ra đối với các dự án.