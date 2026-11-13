Vầng Trăng Khuyết: 6 năm bền bỉ trên hành trình thiện nguyện vì cộng đồng

(VTC News) -

Hành trình 6 năm không chỉ ghi dấu bằng hàng trăm cuộc đời được chở che, mà còn là câu chuyện về sự chuyển mình từ những hoạt động thiện nguyện giản dị đến mô hình doanh nghiệp xã hội hướng tới phát triển bền vững.

Từ những đêm Sài Gòn đến mái nhà chung

Khởi nguồn từ năm 2019, Vầng Trăng Khuyết bắt đầu bằng những bữa ăn trao cho người vô gia cư trên đường phố TP.HCM. Không có nguồn lực lớn, hành trình ấy được vun đắp từ tấm lòng của những người trẻ mong muốn sẻ chia với cộng đồng.

Trong những chuyến cứu trợ, đặc biệt vào giai đoạn đại dịch COVID-19, Vầng Trăng Khuyết chứng kiến nhiều người cao tuổi không gia đình, mất khả năng mưu sinh và phải sống qua ngày trên đường phố. Từ đó, một câu hỏi được đặt ra: Sau bữa cơm hôm nay, ngày mai những ông bà ấy sẽ sống ra sao?

Trăn trở ấy thúc đẩy tổ chức chuyển từ trao tặng bữa ăn, nhu yếu phẩm sang xây dựng những không gian sống tập thể, nơi người cao tuổi vô gia cư được hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe.

Các dự án “Trăng đêm thứ 7”, “Thêm 1 bữa no - thêm 1 nụ cười”, “Cõng ngoại 1 con trăng” dần trở thành những hoạt động tiêu biểu, kết nối cộng đồng cùng hỗ trợ người yếu thế.

6 năm vun đắp những mái ấm nghĩa tình

Tháng 6/2020, dự án Quỹ từ thiện và Bảo trợ xã hội Trăng Khuyết được khởi tạo. Đến tháng 11 cùng năm, tổ chức được cấp phép hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội, đặt nền móng cho quá trình phát triển có tổ chức.

Năm 2021, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đầu tiên tại Quận 8 được hình thành. Năm 2022, cơ sở Sài Gòn Bao Dung tại Tân Bình tiếp tục hoàn thiện, mở rộng khả năng tiếp nhận người cao tuổi không nơi nương tựa. Đến năm 2025, Vầng Trăng Khuyết chuyển đổi sang mô hình Công ty Cổ phần Cộng đồng, hướng đến nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững.

Trong giai đoạn 2020-2026, Vầng Trăng Khuyết đã tiếp nhận, hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng 356 người cao tuổi; trao tặng hơn 350.000 bữa ăn; xây dựng mạng lưới 15 mái ấm liên kết và thu hút hơn 10.000 lượt tình nguyện viên tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Tổng nguồn tài trợ tiếp nhận trong quá trình hoạt động đã vượt 70 tỷ đồng, góp phần duy trì và mở rộng các chương trình cứu trợ, chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, Vầng Trăng Khuyết duy trì hệ thống chăm sóc với quy mô 150 giường, chăm lo toàn phần cho 95 ông bà không nơi nương tựa. Tại đây, ông bà được hỗ trợ bữa ăn, chỗ ở, bảo hiểm y tế, thăm khám và điều trị khi đau ốm. Với những cụ qua đời, tổ chức lo liệu hậu sự và duy trì ngày giỗ chung hằng năm.

Khi người được giúp đỡ có cơ hội tạo ra giá trị

Qua quá trình hoạt động, Vầng Trăng Khuyết nhận ra rằng thiện nguyện không thể chỉ dừng lại ở việc trao tặng. Bên cạnh hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, người yếu thế còn cần cơ hội mưu sinh, tự chủ cuộc sống và được ghi nhận những đóng góp của mình.

Từ định hướng ấy, tổ chức từng bước phát triển các hoạt động hỗ trợ sinh kế, mô hình kinh tế tập thể có sự tham gia của người lớn tuổi, giúp ông bà tiếp tục phát huy giá trị bản thân.

Người được giúp đỡ không chỉ là người thụ hưởng mà còn có thể trở thành người tạo ra giá trị cho cộng đồng. Đây là định hướng quan trọng trong quá trình Vầng Trăng Khuyết kết hợp hoạt động kinh tế với mục tiêu nhân đạo.

Từ lòng tốt tự phát đến mô hình thiện nguyện chuyên nghiệp

6 năm phát triển cũng là hành trình Vầng Trăng Khuyết từng bước hoàn thiện bộ máy quản trị, xây dựng các dự án có mục tiêu rõ ràng và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực cộng đồng.

Tổ chức chú trọng cơ chế giám sát, báo cáo tài chính, đánh giá tác động xã hội và ứng dụng công nghệ trong quản lý, kết nối mạnh thường quân nhằm tăng cường tính minh bạch, chuyên nghiệp.

Song song đó, mạng lưới tình nguyện viên, nhà tài trợ và đối tác tiếp tục được mở rộng. Từ những cá nhân đóng góp một bữa ăn đến các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực, công nghệ và chuyên môn, mỗi sự đồng hành đều góp phần duy trì những hoạt động nhân đạo lâu dài.

Tiếp nối hành trình kiến tạo những mùa trăng yêu thương

Sau 6 năm, Vầng Trăng Khuyết đã phát triển từ những chuyến cứu trợ nhỏ lẻ thành mạng lưới chăm sóc, hỗ trợ sinh kế và từng bước hoàn thiện mô hình doanh nghiệp xã hội.

Bước sang chặng đường mới, tổ chức hướng đến mở rộng không gian chăm sóc người cao tuổi, củng cố mạng lưới hỗ trợ cộng đồng, phát triển các hoạt động tạo sinh kế và nâng cao tính minh bạch trong vận hành. Sáu năm - một hành trình của tình thương, trách nhiệm và sự trưởng thành.