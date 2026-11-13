Patagonia – một ngày giữa những dòng sông băng khổng lồ

(VTC News) -

Lênh đênh giữa thế giới băng hà

Buổi sáng cuối tháng 4, khi Patagonia bước vào mùa thu, tôi rời thị trấn El Calafate để bắt đầu hành trình khám phá những dòng sông băng thuộc Vườn quốc gia Los Glaciares, một di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

Trước chuyến đi, tôi từng biết đến Patagonia qua những bức ảnh núi tuyết, đồng cỏ và các đỉnh đá granite hùng vĩ. Nhưng điều khiến tôi mong đợi nhất trong tour Patagonia cùng Premier Tour là được tận mắt chiêm ngưỡng những dòng sông băng khổng lồ trên hồ Argentino.

Vẻ đẹp kỳ vĩ và băng giá của sông băng Upsala giữa lòng Patagonia, Argentina.

Tại bến La Soledad, chúng tôi lên tàu María Turquesa, con tàu dài 37,5m với ba tầng, có khoang ngồi kín, quầy bar và boong quan sát ngoài trời. Du khách có thể ngắm cảnh trong không gian ấm áp hoặc bước ra boong để cảm nhận cái lạnh đặc trưng của miền nam Argentina.

Rời bến, tàu tiến vào những nhánh hồ nằm giữa dãy Andes. Gió lạnh thổi mạnh trên mặt nước, nhưng khung cảnh trước mắt khiến tôi liên tục muốn đứng ngoài boong.

Mặt hồ mang sắc xanh ngọc, phía xa là những đỉnh núi phủ tuyết. Càng đi sâu, những tảng băng trôi càng xuất hiện nhiều hơn, có khối nhỏ trong suốt như pha lê, có khối lớn nổi giữa hồ tựa một hòn đảo.

Theo các nghiên cứu địa chất, màu nước đặc trưng của những hồ băng ở Patagonia hình thành một phần từ các hạt đá cực mịn do sông băng nghiền nát trong quá trình di chuyển. Khi theo dòng nước tan chảy xuống hồ, những hạt này làm thay đổi cách ánh sáng tán xạ, tạo nên sắc xanh lam và xanh ngọc.

Hai cánh đồng băng lớn còn tồn tại tại Patagonia ngày nay cũng là dấu tích của hệ thống băng từng trải rộng hơn nhiều trong Kỷ Băng hà cuối cùng, khoảng 18.000 năm trước.

Giữa khung cảnh ấy, tôi có cảm giác đang đi qua một vùng đất mà dấu vết của những biến đổi địa chất hàng nghìn năm vẫn hiện hữu ngay trước mắt.

Trước những bức tường băng khổng lồ

Hành trình trên hồ Argentino đưa du khách chiêm ngưỡng ba sông băng nổi tiếng: Upsala, Spegazzini và Perito Moreno, mỗi nơi có vẻ đẹp khác biệt.

Tại Upsala, những khối băng trôi xuất hiện giữa mặt hồ xanh thẫm, phía xa là dòng băng rộng lớn trải về phía các dãy núi. Tùy tình trạng băng trôi, tàu quan sát sông băng từ khoảng cách an toàn.

Spegazzini nổi bật với vách băng cao hơn 100m so với mặt hồ. Từ boong tàu, các khối băng dựng đứng như một bức thành khổng lồ, với vô số khe nứt và đường gấp khúc chạy dọc bề mặt.

Đến gần, tôi nhận ra băng không chỉ có màu trắng. Có những mảng trắng bạc, những khe sâu xanh lam và các đường vân đậm nhạt thay đổi dưới ánh sáng. Con tàu trở nên nhỏ bé trước bức tường băng sừng sững.

Điểm nhấn của ngày khám phá là Perito Moreno, một trong những sông băng nổi tiếng nhất Argentina, dài khoảng 30km.

Tàu María Turquesa đưa chúng tôi khám phá hệ thống sông băng trên hồ Argentino, giữa khung cảnh núi tuyết của Patagonia.

Khi chúng tôi đang quan sát, một âm thanh lớn bất ngờ vang lên.

Từ phía mặt trước sông băng, một mảng băng tách ra rồi đổ xuống hồ, kéo theo những đợt sóng lan rộng. Mọi ánh mắt trên tàu lập tức hướng về nơi vừa xảy ra vụ băng vỡ.

Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh, nhưng đủ khiến tôi đứng lặng. Chỉ ít phút trước, Perito Moreno trông như một khối băng bất động. Tiếng động bất ngờ nhắc tôi rằng những dòng sông băng vẫn đang dịch chuyển, nứt vỡ và liên tục thay đổi hình dạng.

Giữa không gian rộng lớn, âm thanh của băng đổ xuống nước càng khiến cảnh tượng trở nên ấn tượng.

Âm thanh khó quên giữa Patagonia

Khi con tàu quay về bến La Soledad, những dãy núi tuyết dần lùi xa. Sau gần trọn một ngày lênh đênh trên hồ Argentino, tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc mảng băng tách khỏi Perito Moreno và đổ xuống mặt nước.

Những gì chứng kiến trong ngày cũng khiến tôi nhìn cảnh quan Patagonia theo một cách khác. Các thung lũng sâu, hồ xanh ngọc và những bức tường băng không chỉ là thắng cảnh, mà còn là kết quả của quá trình bào mòn, dịch chuyển và biến đổi địa chất kéo dài qua nhiều thời đại.

Trải nghiệm tour Patagonia cùng Premier Tour chiêm ngưỡng hồ nước xanh ngọc, sông băng khổng lồ.

Trước chuyến đi, tôi nghĩ điều đáng nhớ nhất sẽ là được chiêm ngưỡng những dòng sông băng nổi tiếng giữa dãy Andes. Nhưng khi rời Patagonia, hình ảnh đọng lại rõ nhất không phải một ngọn núi hay một tảng băng khổng lồ.

Đó là tiếng băng vỡ bất ngờ vang lên giữa mặt hồ tĩnh lặng.

Một âm thanh chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ khiến tôi cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên và sự chuyển động không ngừng của Trái Đất.