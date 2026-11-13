BAT tổng kết chương trình 'Trao quyền cho phụ nữ' ở Tây Ninh giai đoạn 2025-2026

(VTC News) -

Chương trình được BAT Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) địa phương triển khai tại ba xã Nhơn Hòa Lập, Mỹ Quý và Đông Thành, nhằm hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập và nâng cao khả năng tự chủ kinh tế.

100 hội viên phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay 10 triệu đồng/hộ không tính lãi trong thời hạn 12 tháng. Trong đó, xã Nhơn Hòa Lập có 40 hộ tham gia, Mỹ Quý có 32 hộ và Đông Thành có 28 hộ.

Lễ tổng kết ghi dấu kết quả sử dụng và hoàn trả nguồn vốn vay không lãi suất của 100 hộ phụ nữ tại Tây Ninh sau một năm triển khai.

Tại lễ tổng kết, đại diện các bên ghi nhận toàn bộ nguồn vốn đã được hoàn trả đúng hạn, không phát sinh nợ quá hạn.

Từ nguồn vốn nhỏ đến những sinh kế thiết thực

Sau một năm triển khai, 100 khoản vay được các hộ gia đình sử dụng vào những hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại xã Đông Thành, nhiều phụ nữ sử dụng vốn để mua xuồng vận chuyển nông sản, máy bơm phục vụ tưới tiêu hoặc đầu tư bò giống, từng bước mở rộng hoạt động sản xuất. Với những hộ không có đất canh tác tại Mỹ Quý và Đông Thành, nguồn vốn được chuyển thành phương tiện buôn bán như xe hủ tiếu, cửa hàng tạp hóa, máy hàn hoặc các mô hình kinh doanh nhỏ kết hợp chăn nuôi tại nhà.

Từ những mảnh vườn quen thuộc, phụ nữ địa phương tìm kiếm cơ hội phát triển sản xuất và cải thiện thu nhập.

Ở xã Nhơn Hòa Lập, nhiều hộ lựa chọn nuôi gà, heo, cá lóc và ếch để tận dụng diện tích sẵn có. Theo kết quả tổng kết, một số hộ nuôi gà, heo đạt lợi nhuận từ 7-14 triệu đồng mỗi vụ sau hai đợt xuất chuồng; các mô hình nuôi cá lóc, ếch mang lại lợi nhuận từ 10-15 triệu đồng mỗi vụ.

Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, những công việc như may gia công quần áo, túi xách, đan giỏ nhựa và làm chổi truyền thống giúp một số hộ có thêm thu nhập từ 3-8 triệu đồng mỗi tháng.

Khoản thu nhập cải thiện đã giúp nhiều gia đình chủ động hơn trong chi tiêu sinh hoạt, mua sắm vật dụng thiết yếu và trang trải chi phí học tập cho con cái.

Đáng chú ý, Hội LHPN các xã còn phối hợp với cơ quan chuyên môn, cán bộ thú y và các đơn vị dịch vụ nông nghiệp tổ chức hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, lựa chọn con giống, phòng ngừa dịch bệnh và quản lý chi phí đầu vào.

Nhờ đó, phụ nữ tham gia chương trình được bổ sung kiến thức, nâng cao khả năng ứng phó với biến động giá cả, thời tiết và những rủi ro thường gặp trong sản xuất nông nghiệp.

Từ tự chủ tài chính đến nâng cao nhận thức pháp luật

Một trong những kết quả nổi bật của chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” là góp phần hình thành thói quen tiết kiệm và quản lý tài chính trong các hộ gia đình.

Ngay từ khi giải ngân, Hội LHPN ba xã đã vận động hội viên tham gia mô hình tiết kiệm định kỳ từ 500.000 - 800.000 đồng mỗi tháng. Thông qua các buổi sinh hoạt, phụ nữ được hướng dẫn cách tích lũy, cân đối chi tiêu và chủ động chuẩn bị nguồn tiền hoàn trả vốn vay.

Đến tháng 10/2026, toàn bộ 100 hộ tham gia đã hoàn trả đầy đủ nguồn vốn 1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%, không phát sinh nợ quá hạn. Việc duy trì tiết kiệm giúp các hộ thực hiện nghĩa vụ hoàn vốn, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến nguồn tiền phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại lễ tổng kết, bà Nguyễn Thị Chọn, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Hòa Lập, đánh giá nguồn vốn không lãi suất của BAT Việt Nam không chỉ giúp phụ nữ cải thiện thu nhập, chăm lo việc học hành của con cái mà còn tạo chuyển biến trong tư duy làm kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Chọn, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Hòa Lập, phát biểu tại lễ tổng kết.

Hội LHPN ba xã đã phối hợp cùng lực lượng Công an và Bộ đội biên phòng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thu hút hơn 750 lượt người tham dự, tập trung nâng cao nhận thức về phòng, chống buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khu vực biên giới.

Tại xã Mỹ Quý, toàn bộ hộ thuộc diện vận động đã ký cam kết không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn bán thuốc lá nhập lậu qua biên giới. Theo ghi nhận của Hội LHPN địa phương, trong thời gian triển khai chương trình, tại Đông Thành và Nhơn Hòa Lập chưa ghi nhận hội viên tham gia dự án bị xử lý liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép hoặc buôn lậu hàng cấm.

Việc kết hợp hỗ trợ sinh kế với tuyên truyền pháp luật góp phần tạo điều kiện để phụ nữ phát triển kinh tế hợp pháp, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong phòng ngừa các hành vi vi phạm tại khu vực biên giới.

Từ kết quả đạt được, các bên kỳ vọng tiếp tục duy trì và xem xét nhân rộng những mô hình phù hợp với nhu cầu thực tế, qua đó góp phần nâng cao khả năng tự chủ kinh tế và ổn định đời sống cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh.