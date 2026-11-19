(VTC News) -

● Shopee Cup Công an Hà Nội 1 - 3 Johor Darul Ta’zim Nene (3’,phản lưới nhà) TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Arribas (50’,85’) Marcos (60’)

Trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội tiếp đón Johor Darul Ta’zim trong trận đấu mà họ rất cần chiến thắng để xây chắc vị thế ở đấu trường AFF Club Championship - Shopee Cup 2026/27.

Tham vọng của đội bóng sớm được cụ thể hóa ngay ở phút thứ 3. Brayan Perea xâm nhập vòng cấm, gây áp lực lớn khiến cầu thủ bên phía Johor Darul Ta’zim lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Bàn thắng này giúp tinh thần của CLB Công an Hà Nội hưng phấn hơn. Họ liên tiếp tạo ra cơ hội về phía khung thành của đội khách. Tuy nhiên, Alan và Lê Văn Đô lại dứt điểm chưa đủ sắc sảo để nhân đôi cách biệt. Trong khi đó, Marcos là người để lỡ cơ hội gỡ hòa khi anh dứt điểm trúng cột dọc khung thành của Nguyễn Filip.

Công an Hà Nội để thua Johor Darul Ta’zim.

Phần còn lại của hiệp 1 chứng kiến thế trận không quá chênh lệch giữa hai đội. Johor Darul Ta’zim chưa tạo được những cơ hội đủ tốt để gỡ hòa và chấp nhận bước vào giờ nghỉ trong thế bị dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Xisco Munoz bắt đầu điều chỉnh cả về nhân sự và chiến thuật. Jairo, Arribas và đặc biệt là Ager Aketxe đã thay đổi hoàn toàn thế trận trên sân.

Ngay ở phút 46, Arribas đưa bóng vào lưới Công an Hà Nội nhưng bàn thắng không được công nhận. Chỉ 5 phút sau, vẫn là tiền đạo này dứt điểm rất đẹp mắt và lần này bàn thắng hợp lệ, tỉ số là 1-1 cho Johor Darul Ta’zim. Đến thời điểm này, CLB Công an Hà Nội dần để mất thế trận.

Phút 60, Marcus dứt điểm kĩ thuật từ ngoài vòng cấm nâng tỉ số lên 2-1. Không còn gì để mất, huấn luyện viên Polking quyết định đưa Quang Hải vào sân. Tiền vệ này lập tức giúp CLB Công an Hà Nội. Các khán giả chủ nhà có quyền tiếc nuối khi Alan sút bóng trúng cột dọc hay Quang Hải bỏ lỡ cơ hội.

Phút 85, Johor Darul Ta’zim phản công nhanh và Arribas ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đại diện Malaysia.

Đội hình xuất phát: