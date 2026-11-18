(VTC News) -

Nguyễn Đình Bắc gặp đa chấn thương ở vùng đầu gối, nhưng đều là các chấn thương nhẹ. Phần sụn của cầu thủ này không gặp tổn thương nào đáng kể. Anh phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng nhưng có thể nhanh hơn tùy thuộc vào quá trình hồi phục. Về cơ bản, nguyên nhân chấn thương của Đình Bắc đến việc quá tải và thi đấu liên tục với cường độ cao.

Như vậy, cầu thủ sinh năm 2004 vắng mặt trong một số trận đấu tại V.League và Shopee Cup của CLB Công an Hà Nội. Trong buổi họp báo mới đây, HLV Alexandre Polking đã lên tiếng than phiền về việc Đình Bắc không được nghỉ ngơi và liên tục phải ra sân với mật độ dày đặc cho đội tuyển quốc gia.

“Đình Bắc rất khỏe nhưng không phải cỗ máy”, HLV Polking nói.

Nguyễn Đình Bắc gặp chấn thương.

Theo thống kê, Nguyễn Đình Bắc thi đấu đến 176 phút trong 2 trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam. Ban huấn luyện thay cầu thủ này ra ở phút 86 trong cuộc đọ sức với Đài Bắc Trung Hoa. Còn trước đội tuyển Kyrgyzstan, anh phải đá đủ 90 phút.

Thậm chí, tính từ tháng 8/2026, Nguyễn Đình Bắc thi đấu cả 14/14 trận đấu cho đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup và loạt giao hữu FIFA Days tháng 11. Trong quãng thời gian này, Nguyễn Đình Bắc đá chính 12/14 trận đấu và chỉ có 2 lần vào sân từ ghế dự bị. Phần lớn số trận này, cầu thủ của CLB Công an Hà Nội đều đá trọn vẹn 90 phút.

Đình Bắc ghi bàn trong trận đấu giao hữu gặp Kyrgyzstan.

Nhìn vào màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc vẫn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ông Kim Sang-sik muốn đưa ra nhiều thử nghiệm, nhưng đồng thời xây dựng lực lượng và lối chơi xung quanh chính Nguyễn Đình Bắc - cầu thủ còn rất trẻ nhưng sớm trở thành trụ cột khó thay thế của đội tuyển Việt Nam.

HLV Alexandre Polking thường xuyên phải cho Đình Bắc nghỉ các trận đấu tại Cúp C1 châu Á và V.League nhưng anh vẫn không tránh khỏi chấn thương.