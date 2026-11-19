(VTC News) -

Vòng bảng U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ 19/11 đến 27/11 với 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng đấu. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết của một kỳ U17 World Cup. Đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

U17 Việt Nam thi đấu ở U17 World Cup 2026 lúc mấy giờ?

Theo lịch trình tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U17 Bỉ vào lúc 20h ngày 20/11. Ba ngày sau, thầy trò HLV Roland tiếp tục chạm trán U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11, trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với U17 Mali vào lúc 20h ngày 26/11.

Để chuẩn bị cho giải đấu, U17 Việt Nam đã lên đường sang Qatar và có mặt tại nước chủ nhà từ ngày 11/11. Trong quá trình tập huấn, đội tuyển thi đấu hai trận đấu tập, giành chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji và hòa U17 Panama với tỷ số 1-1.

U17 Việt Nam chuẩn bị hành trình mới ở giải U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Chiều 16/11, thầy trò HLV Roland bước vào buổi tập đầu tiên trên sân Al-Gharafa nhằm làm quen với điều kiện sân bãi trước khi tranh tài tại U17 World Cup. Đây là địa điểm không xa lạ với bóng đá Việt Nam, từng được đội tuyển quốc gia và đội U23 sử dụng trong những lần sang Qatar tập huấn, chuẩn bị cho các giải đấu thuộc hệ thống Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Địa điểm tổ chức U17 World Cup 2026

U17 World Cup 2026 được tổ chức tại Qatar, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp quốc gia Trung Đông này đảm nhận vai trò chủ nhà.

Theo kế hoạch, tổ hợp thể thao Aspire Zone với 8 sân bóng sẽ là địa điểm diễn ra phần lớn các cuộc so tài. Các sân đấu nằm cạnh nhau và không có khán đài. Trận đấu cuối cùng, xác định nhà vô địch vào ngày 13/12, được tổ chức trên sân Ahmad Bin Ali, với sức chứa khoảng 45.000 chỗ ngồi.

Thể thức FIFA U17 World Cup 2026

Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ giành vé đi tiếp, cùng với 8 đội đứng thứ ba xuất sắc nhất.

Tổng cộng 32 đội vượt qua vòng bảng sẽ bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp. Các đội lần lượt tranh tài ở vòng 1/16, vòng 1/8, tứ kết và bán kết trước khi xác định hai đại diện góp mặt trong trận chung kết.

U17 World Cup có gì đặc biệt?

U17 World Cup 2026 là dấu mốc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam khi đội tuyển U17 lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết giải vô địch thế giới dành cho lứa tuổi này. Thầy trò HLV Cristiano Roland giành quyền đến Qatar sau hành trình thi đấu ấn tượng tại vòng loại khu vực châu Á.

Bước vào giải đấu, U17 Việt Nam đặt mục tiêu thể hiện tốt nhất khả năng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nỗ lực cạnh tranh tấm vé vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thử thách khi nằm cùng bảng với Bỉ, New Zealand và Mali.

U17 World Cup có lịch sử hơn 40 năm, bắt đầu từ kỳ tổ chức đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 1985. Từ năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) áp dụng nhiều thay đổi quan trọng, trong đó có việc tổ chức giải hằng năm thay vì hai năm một lần và tăng số đội tham dự lên 48.

Trong lịch sử giải đấu, Nigeria là đội tuyển giàu thành tích nhất với 5 chức vô địch, tiếp đến là Brazil với 4 lần đăng quang. Trong khi đó, Bồ Đào Nha bước vào kỳ World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch sau khi giành danh hiệu ở giải đấu năm 2025.

Xem U17 Việt Nam thi đấu ở U17 World Cup 2026 trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của U17 World Cup 2026. Các trận đấu có U17 Việt Nam tham dự được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Người xem có thể truy cập FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính và các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng tương ứng từ Google Play đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Để xem trực tiếp các trận của U17 Việt Nam trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.