Ngành công nghiệp sản xuất phương tiện không người lái của Ukraine đang từng bước chuyển từ phương thức điều khiển hoàn toàn thủ công sang tự động hóa từng công đoạn, hướng tới mục tiêu phát triển các hệ thống có khả năng tự thực hiện nhiệm vụ.

Hiện nay, một trong những hạn chế lớn nhất của các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) là sự phụ thuộc vào kết nối liên lạc và người điều khiển. Khi robot di chuyển trên quãng đường dài vài km với địa hình phức tạp, người vận hành phải liên tục theo dõi và điều chỉnh hướng di chuyển. Nếu mất tín hiệu liên lạc, phương tiện có nguy cơ bị mất kiểm soát hoặc không thể tiếp tục nhiệm vụ.

Ukraine phát triển robot mặt đất tích hợp AI. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine)

Để khắc phục vấn đề này, các nhà phát triển Ukraine đang tập trung vào một số công nghệ then chốt. Trước hết là hệ thống lái tự động, cho phép robot tự di chuyển trên một phần hành trình và tránh các vật cản. Công nghệ thứ hai là Backtrack, cho phép phương tiện tự quay trở lại theo lộ trình đã đi qua trong trường hợp mất kết nối với người điều khiển.

Một hướng phát triển khác là ứng dụng AI để phát hiện các mối đe dọa, đặc biệt là UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Việc tự động hóa không chỉ giúp giảm khối lượng công việc cho người điều khiển mà còn tăng khả năng duy trì hoạt động khi liên lạc bị gián đoạn, đồng thời cho phép một người giám sát nhiều phương tiện hơn.

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI trên chiến trường vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Robot mặt đất phải hoạt động trong môi trường liên tục thay đổi, với bùn đất, bụi, tầm nhìn hạn chế, nhiều vật cản và sự hiện diện của các hệ thống tác chiến điện tử. Điều này đòi hỏi thuật toán phải nhận diện chính xác môi trường xung quanh và đưa ra quyết định an toàn.

Bên cạnh đó, phát triển các phương tiện có khả năng hoạt động hoàn toàn tự động cần nguồn đầu tư lớn, thời gian dài và đội ngũ kỹ sư có chuyên môn cao. Vì vậy, các nhà sản xuất Ukraine đang lựa chọn cách tiếp cận từng bước, bắt đầu bằng việc tự động hóa một số đoạn đường di chuyển, sau đó mở rộng ra phần lớn quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mục tiêu dài hạn là xây dựng một hệ sinh thái thống nhất, trong đó các phương tiện không người lái trên mặt đất và trên không có thể phối hợp hoạt động với nhau.

Một trong những thách thức lớn nhất đối với AI là độ chính xác trong nhận diện mục tiêu và phát hiện mối đe dọa. Việc đạt tỷ lệ phát hiện chính xác trên 95% vẫn là bài toán khó, đòi hỏi các mô hình AI phải liên tục được huấn luyện và cập nhật.

Theo RBC-Ukraine, về lý thuyết, AI có thể được huấn luyện hoàn toàn bằng dữ liệu video thực tế. Tuy nhiên, phương pháp này khó đáp ứng yêu cầu về thời gian, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự.

Chẳng hạn, công ty TechUnity kết hợp hai nguồn dữ liệu để huấn luyện AI, gồm video ghi lại từ các nhiệm vụ chiến đấu thực tế và bộ dữ liệu mô phỏng do công ty tự xây dựng. Mô hình được huấn luyện bằng hàng chục nghìn mẫu dữ liệu tổng hợp, sau đó kiểm tra độ chính xác thông qua hàng trăm video thực tế và các cuộc thử nghiệm.

Trong khi đó, TAF Industries đã giới thiệu mẫu UAV FPV Kolibri 10” Advance, được trang bị mô-đun phát hiện và tự động dẫn hướng sử dụng công nghệ AURA AI do DOD Solution phát triển.

Ngoài các hệ thống robot mặt đất và UAV tích hợp AI, Ukraine cũng tiếp tục mở rộng khả năng tác chiến của các phương tiện không người lái. Đáng chú ý, UAV tấn công Liutyi đã được cải tiến thành nền tảng có khả năng mang tên lửa. Phiên bản này lần đầu tiên được giới thiệu tại một triển lãm quốc tế ở Anh.

Hoàng Phạm (Nguồn: VOV.VN)