(VTC News) -

Tuần trước, lực lượng Ukraine được cho là tập kích tàu chiến Nga đang neo đậu tại căn cứ hải quân Benghazi, đồng thời nhắm vào một số tàu thương mại ngoài khơi Libya. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky xác nhận Kiev đứng sau chiến dịch này. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga chưa công khai báo cáo thiệt hại về người hoặc phương tiện do vụ tấn công gây ra.

Đến ngày 24/11, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) ở miền Đông, ông Khaled Haftar tuyên bố vụ tấn công khiến 2 binh sĩ hải quân của quốc gia này tử vong. “Tính mạng của họ sẽ không hy sinh vô ích và những quyền lợi của họ sẽ không bị thời gian xóa nhòa”, tuyên bố nhấn mạnh.

Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA). (Ảnh: LNA)

Lực lượng của ông Haftar cảnh báo vụ việc “sẽ phải nhận sự đáp trả vào thời điểm, địa điểm và bằng hình thức phù hợp”, song không trực tiếp đề cập đến Ukraine. Ông Haftar cũng thông báo có thêm một số người bị thương nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể.

Cả 2 chính quyền đối lập tại Libya đều lên tiếng phản đối vụ tấn công. Chính phủ Thống nhất dân tộc (GNU) được thành lập dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, đặt trụ sở tại Thủ đô Tripoli yêu cầu Ukraine đưa ra lời giải thích, trong khi Chính phủ Ổn định quốc gia (GNS) đặt trụ sở tại Benghazi gửi đơn khiếu nại lên Liên hợp quốc và đề nghị tiến hành cuộc điều tra quốc tế về sự việc.

Cùng thời điểm, GNU bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ phối hợp với Kiev và đạt được thỏa thuận từ trước về chiến dịch này. Trong khi đó, GNS tuyên bố máy bay không người lái (UAV) được sử dụng trong cuộc tấn công có thể xuất phát từ khu vực miền tây nước này.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cũng trao đổi với người đồng cấp Ukraine Andrey Sibiga, bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Kiev trên lãnh thổ Libya. Theo Bộ Ngoại giao Italy tại Rome, ông Tajani nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn xung đột Nga - Ukraine lan rộng sang khu vực Địa Trung Hải, đồng thời yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Libya.

“Chúng tôi hoàn toàn không nhận được thông báo nào về sự việc và cũng không hỗ trợ Ukraine dưới mọi hình thức. Họ tự tiến hành toàn bộ chiến dịch mà không thông báo cho chúng tôi”, nhà ngoại giao hàng đầu Italy khẳng định khi đề cập riêng đến vụ việc.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni chưa đưa ra tuyên bố công khai về vụ tấn công. Tuy nhiên, trong một cuộc trao đổi riêng, bà Meloni được cho nhận xét sự việc này là “không thể chấp nhận được”.

Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Sibiga bảo vệ chiến dịch, mô tả đây là hành động “tự vệ”.