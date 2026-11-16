Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile

Cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Chile Chiều 16/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Chile José Antonio Kast thăm chính thức Việt Nam.

ASEAN - Australia thúc đẩy liên kết kinh tế, tạo xung lực mới cho tăng trưởng Tại Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Australia Anthony Albanese tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia lần thứ 6.

Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân sẽ thăm Việt Nam Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21/11/2026.

Tàu sân bay thứ 3 của Mỹ cập cảng Trung Đông The National dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin tàu sân bay USS Theodore Roosevelt chính thức cập cảng Trung Đông, dự kiến hoạt động cùng 2 tàu sân bay khác tại khu vực.

Jensen Huang tính đường trở lại Nvidia, 'bùng nổ' chiến dịch vận động Ông Jensen Huang tính trở lại điều hành Nvidia, sau khi hàng nghìn nhân viên cùng nhiều lãnh đạo công nghệ phát động chiến dịch gây sức ép lên hội đồng quản trị.