Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile

Lê Tuyết(Nguồn: VOV)
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Chiều 16/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì lễ đón Tổng thống Chile José Antonio Kast thăm chính thức Việt Nam.
Tại Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Australia Anthony Albanese tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia lần thứ 6.
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21/11/2026.
The National dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin tàu sân bay USS Theodore Roosevelt chính thức cập cảng Trung Đông, dự kiến hoạt động cùng 2 tàu sân bay khác tại khu vực.
Ông Jensen Huang tính trở lại điều hành Nvidia, sau khi hàng nghìn nhân viên cùng nhiều lãnh đạo công nghệ phát động chiến dịch gây sức ép lên hội đồng quản trị.
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp song phương với Tổng thống Emmanuel Macron.
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