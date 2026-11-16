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Xuất bản ngày 16/11/2026 06:35 PM
Xuất bản ngày 16/11/2026 06:35 PM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15/11 - 17/11.

Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast.

Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile - 2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile - 4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile - 5
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile - 6
Toàn cảnh hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast.

Toàn cảnh hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast phát biểu tại cuộc hội đàm.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast phát biểu tại cuộc hội đàm.

Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Chile tại hội đàm.

Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Chile tại hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile - 11
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile - 12
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Chile - 13
Lê Tuyết(Nguồn: VOV)

Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-tong-thong-cong-hoa-chile-post1350691.vov

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