Đàm phán 3 bên, Nga và Ukraine đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân

(VTC News) -

Tại cuộc đàm phán 3 bên diễn ra từ ngày 10 - 11/11 tại Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhà đàm phán Nga và Ukraine chính thức đạt được thoả thuận trao đổi tù nhân quan trọng và số lượng cụ thể sẽ xác định vào ngày 12/11.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner nhận định đợt trao đổi tù binh sắp tới có thể trở thành “cuộc phóng thích tù binh nhân đạo lớn nhất” kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá quy mô của hoạt động này sẽ rất đáng kể.

Tù binh Ukraine vỡ òa sau cuộc trao đổi ngày 15/5. (Ảnh: Reuters)

Cả Nga và Ukraine đều xác nhận đàm phán tại Abu Dhabi ghi nhận một số tiến triển, đồng thời cho biết quá trình thương lượng sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Tuy nhiên, sau cuộc họp, 2 bên vẫn chưa công bố được bất kỳ đột phá cụ thể nào đối với những vấn đề quan trọng nhất.

Con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner tiết lộ các nhà trung gian đang tìm cách thúc đẩy sự đồng thuận từ cả Nga và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột. Ông bày tỏ tin tưởng các bên có thể từng bước tìm ra hướng đi dẫn tới hòa bình.

Bất chấp những tuyên bố lạc quan từ Tổng thống Trump, Moskva và Kiev chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ đáng kể về vấn đề cốt lõi, trong bối cảnh cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine.

Kiev tiếp tục kiên quyết bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chuyển giao toàn bộ vùng Donbas ở miền Đông Ukraine cho Moskva.

Trong khi các cuộc thương lượng về vấn đề lãnh thổ vẫn rơi vào bế tắc và nhà trung gian Mỹ đang tìm cách chuyển trọng tâm thảo luận sang những nội dung khác, bao gồm cam kết bảo đảm an ninh và kế hoạch tái thiết Ukraine sau xung đột.

“Hiện tại, giữa các bên không tồn tại sự tin tưởng và điều đó hoàn toàn dễ hiểu sau cuộc xung đột như thế này. Tôi cho rằng đây là một khởi đầu tốt”, ông Kushner nhận định. Ông cho biết thêm đàm phán có đề cập đến vấn đề lãnh thổ và đây sẽ là một trong những nội dung khó giải quyết nhất.

Ông Kushner cũng thông báo ông cùng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ tới Moskva vào ngày 12/11 để gặp Tổng thống Putin. Tại cuộc gặp, 2 đặc phái viên dự kiến đề cập đến khả năng đưa đối tác châu Âu tham gia vào tiến trình đàm phán, bởi theo ông Kushner, sự hiện diện của họ là cần thiết.

Sau cuộc gặp tại Moskva, phái đoàn Mỹ dự kiến tiếp tục tới Ireland để hội đàm với Tổng thống Zelensky, người sẽ tham dự cuộc họp của nhà lãnh đạo châu Âu tại đây.

Ngày 11/11, phát biểu với các phóng viên tại Dublin, ông Zelensky cũng xác nhận Ukraine đang tập trung thúc đẩy tiến triển nhằm hướng tới một thỏa thuận trong năm 2026.

“Rất nhiều điều sẽ phụ thuộc vào hình thức đối thoại giữa Mỹ và Nga trong ngày mai. Theo những gì chúng ta đang chứng kiến, tôi cho rằng phía Mỹ cũng rất coi trọng việc đạt được kết quả ngay trong năm nay. Và theo tôi thấy, họ thực sự rất muốn điều này”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.