Thủ tướng: ASEAN - Liên hợp quốc cần tập trung ưu tiên củng cố hòa bình, an ninh

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN - Liên hợp quốc đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, củng cố chủ nghĩa đa phương và đề cao luật pháp quốc tế.

Trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới, các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp củng cố chủ nghĩa đa phương, phát huy vai trò của Liên hợp quốc và đề cao luật pháp quốc tế. Hai bên thống nhất triển khai các tầm nhìn, kế hoạch chiến lược của ASEAN đồng bộ với các chương trình nghị sự phát triển của Liên hợp quốc.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn bán người…, đồng thời tăng cường hợp tác rà phá bom mìn và nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình.

Các nhà lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị ấp cao liên quan.

Hai bên cũng thống nhất ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực thương mại số, kinh tế số, kinh tế biển xanh, an ninh năng lượng, lương thực và các lĩnh vực công nghệ mới nổi, bao gồm trí tuệ nhân tạo, cũng như khai thác khoáng sản bền vững, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu… Các nhà lãnh đạo nhất trí triển khai Sáng kiến Tương hỗ 2.0 nhằm gắn kết việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres khẳng định luôn coi trọng vai trò của ASEAN, coi ASEAN là nguồn cảm hứng và tấm gương tiêu biểu về hợp tác khu vực. Đánh giá cao những phát triển vượt bậc trong quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN - Liên hợp quốc trong 15 năm qua, Tổng Thư ký đề nghị ASEAN phát huy hơn nữa vai trò và tiếng nói, phối hợp với Liên hợp quốc duy trì chủ nghĩa đa phương và trật tự dựa trên luật lệ, đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Tổng Thư ký cũng đề nghị ASEAN tích cực thúc đẩy các nỗ lực cải cách Liên hợp quốc và các tổ chức kinh tế, tài chính đa phương, đồng thời tăng cường hợp tác vì lợi ích của người dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định quan hệ ASEAN - Liên hợp quốc đã thực sự trở thành cầu nối giữa các nỗ lực khu vực và toàn cầu. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác, chủ động định hình giải pháp cho tương lai, lấy hòa bình, phát triển và con người làm trung tâm.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch Hành động giai đoạn 2026 - 2030, Thủ tướng cho rằng ASEAN và Liên hợp quốc cần tập trung vào ưu tiên củng cố hòa bình, an ninh và chủ nghĩa đa phương dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Thủ tướng đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đồng hành cùng ASEAN triển khai các cơ chế chủ động phòng ngừa, cảnh báo sớm và quản lý khủng hoảng.

Thủ tướng cũng đề nghị ASEAN và Liên hợp quốc cần chuyển từ ứng phó với thay đổi sang định hình và dẫn dắt các xu thế chuyển đổi của thời đại: “Chúng ta cần tăng cường phối hợp trong nghiên cứu chung, dự báo và chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng năng lực quản trị công nghệ và cùng nhau định hình các khuôn khổ hợp tác. Trong nỗ lực này, Việt Nam kêu gọi các quốc gia sớm ký, phê chuẩn và triển khai hiệu quả Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và hợp tác.

Tôi cũng đề nghị ASEAN và Liên hợp quốc tăng cường hợp tác nhằm nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên cho tài chính khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng công bằng và thị trường các-bon. Hai bên cũng có thể nghiên cứu xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu”.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và ASEAN sẽ phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững”, qua đó góp phần phát huy sức mạnh của đa dạng văn hóa, tăng cường hiểu biết và lòng tin giữa các dân tộc.

Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao những cống hiến và đóng góp của Tổng Thư ký đối với hòa bình và phát triển trên thế giới, cũng như đối với sự phát triển quan hệ giữa Liên hợp quốc với ASEAN và với Việt Nam.

Lại Hoa (Nguồn: VOV)