Đặc phái viên Mỹ đến Nga tìm kiếm thỏa thuận hòa bình Ukraine

(VTC News) -

Ngày 12/11, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đến Nga để tiến hành hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, trong khuôn khổ nỗ lực mới nhất nhằm thúc đẩy thỏa thuận hòa bình tại Ukraine. Cuộc gặp tại điện Kremlin dự kiến diễn ra vào nửa đầu ngày.

Đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev có mặt tại sân bay để đón ông Kushner và ông Witkoff khi 2 người vừa xuống máy bay giữa thời tiết giá rét. Sau đó, ông cùng đặc phái viên Mỹ di chuyển về trung tâm Moskva để chuẩn bị cho cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Nga.

Nhà đàm phán của Mỹ và Nga chờ đợi trước cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại điện Kremlin hôm 5/9. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ 10 ông Witkoff trực tiếp gặp Tổng thống Putin, sau khi cuộc đàm phán hòa bình 3 bên kéo dài hai ngày tại Abu Dhabi kết thúc hôm 11/11. Cuộc thảo luận này đạt được thỏa thuận về kế hoạch tổ chức thêm đợt trao đổi tù nhân quy mô lớn, nhưng không ghi nhận bước đột phá công khai nào đối với những vấn đề lớn hơn.

Vòng đàm phán tại Abu Dhabi đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine dưới sự trung gian của Mỹ trong vòng 9 tháng, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi. Dù nhà đàm phán 2 nước ghi nhận một số tiến triển, phía Mỹ cho biết vẫn tồn tại bất đồng về những vấn đề then chốt, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ.

Bất chấp những tuyên bố lạc quan trước công chúng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy các bên sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ lớn để tháo gỡ bế tắc.

Kiev kiên quyết bác bỏ yêu cầu của ông Putin về việc nhượng lại toàn bộ vùng Donbas ở miền Đông để đổi lấy hòa bình. Khi đàm phán về lãnh thổ không đạt tiến triển, nhà trung gian Mỹ tìm cách chuyển trọng tâm thảo luận sang những vấn đề khác, bao gồm bảo đảm an ninh và kế hoạch tái thiết Ukraine sau xung đột.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết Moskva sẵn sàng ký hiệp ước không tấn công những quốc gia thành viên NATO như một phần trong cấu trúc an ninh mới của châu Âu.

Tuy nhiên, nhiều chính trị gia châu Âu phản đối việc thảo luận về vấn đề an ninh toàn châu lục khi chưa có tiến triển thực chất trong việc giải quyết xung đột Ukraine, trong đó có việc đạt được một lệnh ngừng bắn.