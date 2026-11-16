Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân sẽ thăm Việt Nam

(VTC News) -

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21/11/2026.

Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân. (Ảnh: Reuters)

Việt Nam và Azerbaijan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan vào tháng 5/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương, thể hiện quyết tâm chính trị và tầm nhìn chung của Lãnh đạo hai nước về triển vọng quan hệ.

Gần đây, hồi tháng 10/2026, Đặc phái viên của Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Elchin Amirbayov cũng thăm và làm việc tại Việt Nam. Nhân dịp này, Đặc Phái viên Elchin Amirbayov chuyển lời chào, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng thống Ilkham Aliyev tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chuyển lời chào, lời thăm hỏi và mời Tổng thống Ilkham Aliyev cùng Phu nhân sớm sang thăm Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao nhất và các cấp, các kênh, đổi mới và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, phát huy vai trò của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong việc cụ thể hóa các nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược, các thỏa thuận, cam kết cấp cao thành các chương trình, kế hoạch và các dự án hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như kinh tế - thương mại và đầu tư; dầu khí, năng lượng tái tạo, giao thông - vận tải, logistics, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân…

Việt Nam và Azerbaijan có nhiều điểm tương đồng, mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Tổ chức phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở Châu Á (CICA) và các cơ chế quốc tế mà hai nước cùng tham gia, cùng đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.