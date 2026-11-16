Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Chile

ASEAN - Australia thúc đẩy liên kết kinh tế, tạo xung lực mới cho tăng trưởng
Tại Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Australia Anthony Albanese tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Australia lần thứ 6.
Tổng thống Azerbaijan và Phu nhân sẽ thăm Việt Nam
Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21/11/2026.
Tàu sân bay thứ 3 của Mỹ cập cảng Trung Đông
The National dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin tàu sân bay USS Theodore Roosevelt chính thức cập cảng Trung Đông, dự kiến hoạt động cùng 2 tàu sân bay khác tại khu vực.
Jensen Huang tính đường trở lại Nvidia, 'bùng nổ' chiến dịch vận động
Ông Jensen Huang tính trở lại điều hành Nvidia, sau khi hàng nghìn nhân viên cùng nhiều lãnh đạo công nghệ phát động chiến dịch gây sức ép lên hội đồng quản trị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp song phương với Tổng thống Emmanuel Macron.
Video lửa ngùn ngụt thiêu rụi cửa hàng xe máy ở Thái Lan, 11 người chết
Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại cửa hàng kinh doanh dịch vụ cho thuê và bán xe máy ở Patong, Thái Lan khiến 11 người thiệt mạng và 36 người bị thương.
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