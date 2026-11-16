Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Chile

Hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường. Chile là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Kinh tế - thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước, với kim ngạch thương mại hai chiều 7 tháng của năm 2026 đạt hơn 1,1 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.