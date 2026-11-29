(VTC News) -

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi các cuộc tập kích của Ukraine gây hư hại nghiêm trọng cầu Kerch, khiến một nhịp cầu đường bộ bị sập và một phần tuyến đường sắt bị phá hỏng, làm gia tăng sức ép lên mạng lưới hậu cần quân sự của Nga.

Theo các nguồn tin quân sự được The Telegraph dẫn lời, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ thị các chỉ huy quân đội phá hủy hoàn toàn cầu Kerch. Quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho những đợt tập kích tiếp theo nhằm thực hiện mục tiêu này.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ ông Zelensky muốn phá hủy triệt để cây cầu, thay vì chỉ làm gián đoạn hoạt động giao thông như trong các cuộc tập kích trước đây.

Không chỉ nhắm vào cầu Kerch, Ukraine còn mở rộng chiến dịch nhằm làm suy yếu mạng lưới hậu cần của Nga tại Crimea và các mặt trận ở miền Nam, miền Đông Ukraine.

Trong mùa hè vừa qua, Kiev đã tập kích các tàu chở dầu cỡ lớn vận chuyển nhiên liệu tới Crimea, gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên diện rộng. Trước đó, quân đội Ukraine cũng thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào tuyến tiếp tế của Nga dọc cao tốc M-14, thuộc khu vực miền Nam Ukraine do Moskva kiểm soát.

Cầu Kerch.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục gia tăng các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 1.246 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine chỉ trong một đêm.

Riêng tại khu vực thủ đô Moskva, Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết hơn 400 UAV được phóng về phía thành phố, trong đó 123 chiếc bị đánh chặn tại các khu vực lân cận.

Trên mặt trận ngoại giao, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết Nga đã đề nghị ngừng bắn đối với các cơ sở dầu mỏ của nước này trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn tại Biển Đen nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu lương thực. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố chỉ xem xét đề xuất nếu nội dung này nằm trong một thỏa thuận ngừng bắn rộng hơn, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng.

Trong khi đó, triển vọng đàm phán hòa bình vẫn đối mặt với nhiều trở ngại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin là “bạn” tại một hội nghị thượng đỉnh ở Trung Quốc.

Quan hệ giữa Washington và Kiev cũng tiếp tục căng thẳng khi ông Trump lên tiếng phản đối các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó từng đe dọa cắt giảm hỗ trợ tình báo cho Kiev.