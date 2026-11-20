(VTC News) -

Cầu Crimea sau khi bị tấn công.

Theo các phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) và những thông tin do giới chức Ukraine công bố, thành công của chiến dịch đến từ sự kết hợp giữa việc vô hiệu hóa từng phần mạng lưới phòng thủ Nga, sử dụng nhiều loại vũ khí phối hợp và ứng dụng công nghệ dẫn đường chính xác.

Chuyện gì đã xảy ra?

Trong tuần giữa tháng 11/2026, cầu Crimea (cầu Kerch), công trình nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar Nga, liên tiếp trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía Ukraine.

Theo các nguồn tin được công bố, các cuộc tập kích diễn ra qua nhiều đợt.

Đêm thứ Hai (16/11): UAV Ukraine tấn công, gây hư hại một số vị trí trên cầu.

Đêm thứ Ba (17/11): Ukraine triển khai một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn hơn. UAV tập trung vào phần cầu đường bộ, trong khi tên lửa hành trình và các phương tiện không người lái khác nhắm vào phần cầu đường sắt. Đòn đánh được cho là gây hư hại nghiêm trọng, khiến một nhịp cầu đường bộ và phần vòm phía trên bị sập.

Đêm thứ Tư (18/11): Ukraine tiếp tục tập kích cây cầu bằng tên lửa Neptune. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đòn đánh gây hư hại các đường ray đường sắt. Phía Nga xác nhận cây cầu phải tạm thời đóng cửa để đánh giá thiệt hại.

Cầu Crimea sau khi bị tấn công.

Như vậy, cầu Crimea hứng chịu ba đợt tấn công trong vòng một tuần. Trong đó, cuộc tập kích hôm thứ Ba được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả là một chiến dịch chưa từng có tiền lệ, được chuẩn bị trong thời gian dài.

Cầu Crimea không chỉ là biểu tượng mà còn là tuyến vận tải hậu cần quan trọng, phục vụ việc đưa binh sĩ, vũ khí, nhiên liệu và hàng hóa tới các lực lượng Nga. Việc đánh hỏng cây cầu này được cho là nhằm gây sức ép lên khả năng duy trì hậu cần của quân đội Nga tại khu vực.

Ukraine tiến hành thế nào, sử dụng vũ khí gì?

Điểm đáng chú ý là Ukraine không tiến hành cuộc tấn công theo cách đơn giản là phóng một loạt tên lửa vào cây cầu. Theo tuyên bố của ông Zelensky và phân tích của ISW, đây là kết quả của một chiến dịch gồm bảy giai đoạn, kéo dài nhiều tuần.

Thứ nhất, làm suy yếu hệ thống phòng thủ trước khi tấn công mục tiêu chính.

Trong nhiều tuần trước cuộc tập kích, lực lượng Ukraine liên tục nhắm vào các hệ thống phòng không, trạm radar, thiết bị tác chiến điện tử và những phương tiện bảo vệ khác của Nga tại Crimea, miền Nam Ukraine, cũng như một số khu vực thuộc tỉnh Rostov và vùng Krasnodar của Nga.

Hình ảnh từ video trên kênh Telegram chính thức của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, được cho là tên lửa đang bay về phía cây cầu.

Đây là chiến dịch chế áp phòng không đối phương (SEAD - Suppression of Enemy Air Defenses), nhằm phá hủy hoặc làm suy giảm khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn mục tiêu của hệ thống phòng không Nga. Theo ISW, các cuộc tấn công của Ukraine từ ngày 15/5 đến 16/11/2026 cho thấy hoạt động tập kích có tính hệ thống nhằm vào các bệ phóng tên lửa phòng không, trạm radar và những đơn vị hỏa lực cơ động của Nga.

Thứ hai, sử dụng UAV để gây quá tải cho hệ thống phòng không còn lại.

Theo thông tin được ISW dẫn lại từ một blogger quân sự Nga, Ukraine đã sử dụng hàng trăm UAV thông thường để áp đảo và làm suy yếu các tổ hợp phòng không Nga trước khi triển khai đợt tấn công chính. Việc sử dụng số lượng lớn UAV có chi phí tương đối thấp buộc đối phương phải phân tán nguồn lực đánh chặn, đồng thời tạo điều kiện cho những loại vũ khí nguy hiểm hơn tiếp cận mục tiêu.

ISW nhận định Ukraine từng bước bào mòn năng lực phòng không Nga trong nhiều tháng, sau đó sử dụng một đợt tập kích tập trung để áp đảo các hệ thống còn hoạt động.

Hình ảnh cầu từ trên cao.

Thứ ba, phối hợp nhiều loại vũ khí nhằm tấn công đồng thời các bộ phận của cây cầu. Theo những thông tin do phía Ukraine công bố, chiến dịch sử dụng các loại vũ khí chủ yếu sau:

UAV tầm xa do Ukraine tự phát triển - Được sử dụng để tấn công phần cầu đường bộ, gây hư hại kết cấu và phối hợp với các loại vũ khí khác trong đợt tập kích;

Tên lửa Neptune - Tên lửa chống hạm do Ukraine phát triển, được sử dụng trong cuộc tập kích nhằm vào phần cầu đường sắt. Ukraine cũng xác nhận sử dụng loại tên lửa này trong đợt tấn công tiếp theo;

Tên lửa hành trình Flamingo FP-5 -Theo ông Zelensky, đây là loại tên lửa thực hiện đòn đánh cuối cùng trong chiến dịch, góp phần gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây cầu;

UAV chuyển tiếp tín hiệu - Đóng vai trò hỗ trợ truyền hình ảnh trực tiếp và duy trì khả năng điều khiển, dẫn đường ở giai đoạn cuối, giúp tăng độ chính xác của đòn tấn công.

Minh hoạ một số loại vũ khí được sử dụng.

Một chi tiết đáng chú ý trong phân tích của ISW là Ukraine sử dụng công nghệ truyền hình ảnh trực tiếp và dẫn đường tên lửa thông qua các UAV chuyển tiếp tín hiệu. Theo thông tin được ISW dẫn từ báo The Times, phương thức này cho phép lực lượng Ukraine duy trì khả năng kiểm soát tác chiến và điều chỉnh hướng tấn công ở giai đoạn cuối.

Nhờ đó, các tên lửa có thể đánh trúng những vị trí kết cấu quan trọng của cây cầu, dù mục tiêu nằm cách tiền tuyến hơn 250 km.

ISW cũng dẫn thông tin cho rằng các đợt phóng tên lửa được tổ chức đồng bộ, cách nhau khoảng 4-5 phút, nhằm khiến hệ thống phòng thủ khó ứng phó hiệu quả.

Vì sao Nga chưa thể ngăn chặn?

Nguyên nhân quan trọng nhất được cho là Ukraine đã chủ động làm suy yếu mạng lưới phòng không Nga trong nhiều tháng trước đó, thông qua các cuộc tập kích nhằm vào radar, bệ phóng tên lửa phòng không và hệ thống tác chiến điện tử. Khi tiến hành đòn đánh chính, Ukraine tiếp tục sử dụng hàng trăm UAV giá rẻ để gây quá tải, buộc Nga phân tán hỏa lực và tiêu hao đạn đánh chặn, tạo hành lang cho tên lửa và UAV tầm xa tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng không Nga được cho là bộc lộ những bất cập trong phối hợp, thiếu cơ chế điều phối thống nhất và có sự chênh lệch về trang bị. Trong khi đó, Ukraine cải thiện khả năng tấn công chính xác nhờ công nghệ truyền hình ảnh trực tiếp và UAV chuyển tiếp tín hiệu, giúp xác định các vị trí kết cấu trọng yếu của cây cầu. Sự kết hợp giữa việc bào mòn phòng thủ, gây quá tải và dẫn đường chính xác đã khiến Nga khó ngăn chặn hiệu quả các đợt tập kích.