(VTC News) -

Ngày 27/11, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận lực lượng nước này tiến hành cuộc tập kích nhằm vào cơ sở tham gia sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo Iskander của Nga trong đêm 26/11.

“Nếu không có loại nhiên liệu này, Iskander chỉ là một khối kim loại nằm trong kho. Đây chính là loại tên lửa mà quân đội Nga sử dụng để tấn công các thành phố, cơ sở hạ tầng năng lượng và mục tiêu dân sự của Ukraine”, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố, đồng thời cho biết mức độ thiệt hại tại nhà máy vẫn đang được đánh giá.

Trước đó, nhiều đoạn video được cho là ghi lại vụ tập kích xuất hiện trên mạng xã hội. Hãng tin độc lập Astra của Nga xác định có vụ nổ tại Nhà máy Cao su Tổng hợp Efremov sau khi phân tích những hình ảnh được đăng tải.

Astra cũng ghi nhận vụ nổ tại Nhà máy Nhiệt điện Efremov, cơ sở cung cấp điện và nhiệt cho thành phố cùng các nhà máy công nghiệp trong khu vực. Một số người dân địa phương phản ánh tình trạng gián đoạn hệ thống sưởi sau các vụ nổ.

Vụ nổ được cho là xảy ra tại khu vực Nhà máy Cao su Tổng hợp Efremov ở tỉnh Tula, Nga. (Video: @Gianl1974/X)

Về phía Nga, Thống đốc tỉnh Tula Dmitry Milyayev cho biết lực lượng phòng không nước này bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên địa bàn tỉnh, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tập kích tiếp theo.

“Không có thương vong. Theo thông tin sơ bộ, chưa ghi nhận thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng”, ông Milyayev thông báo trên Telegram.

Theo quan chức Nga, mảnh vỡ UAV rơi xuống làm hư hại cửa sổ của ba ngôi nhà tại huyện Efremov. Tuy nhiên, ông không đề cập đến thông tin về các vụ nổ tại hai cơ sở công nghiệp nói trên.

Cũng trong ngày 27/11, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận cuộc tập kích nhằm vào Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk tại tỉnh Rostov của Nga. Cơ sở này có công suất xử lý lên tới 7,5 triệu tấn dầu mỗi năm.

Theo phía Ukraine, cuộc tấn công phá hủy 20 bồn chứa dầu, làm hư hại 32 bồn chứa khác và một đoạn đường ống.

Đây không phải lần đầu tiên Nhà máy Cao su Tổng hợp Efremov trở thành mục tiêu tập kích của Ukraine. Cơ sở này từng bị nhắm tới trong các cuộc tấn công ngày 24/12/2025 và 25/9/2026.

Theo tờ Kyiv Independent, Ukraine nhiều lần tấn công các cơ sở trên lãnh thổ Nga có liên quan đến tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này, nhằm làm suy yếu khả năng duy trì chiến sự của Moskva.