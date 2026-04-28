Xuất hiện bằng chứng Ukraine dùng 'tên lửa hiện đại nhất' đối phó Nga

Những mảnh vỡ mới được phát hiện từ tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) cho thấy Ukraine nhiều khả năng đang sử dụng biến thể AIM-120C-8 - một trong những phiên bản hiện đại và có năng lực cao nhất của dòng vũ khí này.

Giới phân tích nhận định, loại tên lửa này có thể được Ukraine triển khai linh hoạt từ tiêm kích F-16 cũng như hệ thống phòng không NASAMS.

Hình ảnh mảnh vỡ của tên lửa AIM-120C-8 được tìm thấy sau cuộc tấn công của Nga vào Dnipro. (Ảnh: Dnipro Main News)

Mảnh vỡ được tìm thấy sau cuộc không kích của Nga nhằm vào thành phố Dnipro thuộc miền trung Ukraine, nhưng không rõ mục tiêu đánh chặn và thời điểm diễn ra sự việc. "Đây dường như là lần đầu có thông tin xác nhận rằng Ukraine sở hữu tên lửa AIM-120C-8, bên cạnh các biến thể AIM-120B đời cũ", chuyên trang quân sự War Zone nhận định.

Phiên bản AIM-120C được đánh giá mang lại nhiều cải tiến đáng kể so với các biến thể tiền nhiệm AIM-120A/B.

Ngay từ những phiên bản phụ đầu tiên, AIM-120C được cải thiện rõ rệt về tầm bắn, hệ thống dẫn đường, khả năng kháng nhiễu trước biện pháp đối phó điện tử và nhiều yếu tố then chốt khác.

Tuy quân đội Mỹ không tiết lộ thông số kỹ thuật của AIM-120C-8, nhưng phiên bản này được cho là đạt tầm bắn tối đa 120-160 km, tùy bệ phóng. Các biến thể AMRAAM có thể trang bị cho tiêm kích F-16 hoặc tổ hợp phòng không NASAMS trong biên chế quân đội Ukraine.

Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hệ thống phòng không nước này đánh chặn và phá hủy 186 máy bay không người lái của Ukraine trên vùng lãnh thổ Nga cũng như trên biển Đen và biển Azov trong đêm qua.

Lực lượng chức năng cũng ghi nhận vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy lọc dầu ở Tuapse, vùng Krasnodar của Nga, sau khi bị mảnh vỡ từ máy bay không người lái rơi trúng. Một người đàn ông bị thương khi máy bay không người lái của Ukraine đâm vào chiếc ô tô ở vùng Bryansk.