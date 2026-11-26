(VTC News) -

● U17 World Cup U17 Việt Nam 0 - 1 U17 Mali ĐANG CẬP NHẬT Keita 55’

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Mali diễn ra lúc 20h ngày 26/11 trên sân số 9 thuộc khu liên hợp thể thao Aspire Zone (Al Rayyan, Qatar). Đây là lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ tỷ số, video bàn thắng U17 Việt Nam vs U17 Mali mới nhất.

Kết thúc hiệp một, U17 Việt Nam và U17 Mali hòa 0-0.

U17 Việt Nam đấu với U17 Mali ở lượt trận cuối vòng bảng U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

U17 Mali kiểm soát bóng tới 79%, thực hiện 13 pha dứt điểm nhưng chỉ một lần trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội bóng châu Phi chỉ ở mức 0,56. U17 Việt Nam phòng ngự tập trung và hạn chế cơ hội dứt điểm ở vị trí nguy hiểm của đối thủ.

Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland bất lợi về khả năng tranh chấp và kiểm soát bóng. U17 Việt Nam chỉ thực hiện thành công 59% số đường chuyền và có 2 pha dứt điểm trong hiệp một.

Cơ hội của U17 Việt Nam xuất hiện khi đối thủ mắc sai lầm. Tuy nhiên, hậu vệ U17 Mali kịp lùi về phá bóng sau khi Đại Nhân vượt qua thủ môn.

Kịch bản U17 Việt Nam vươn lên nhì bảng sớm bị bỏ lại khi U17 Bỉ dẫn 5-0 ngay trong hiệp 1 trận gặp U17 New Zealand cùng giờ. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Roland bước vào hiệp 2 với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng và có điểm để cạnh tranh suất đi tiếp ở vị trí thứ ba.

U17 Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 21 Lý Xuân Hòa TM 2 Nguyễn Khắc Minh Đức 3 Nguyễn Mạnh Cường 4 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa ĐT 6 Đào Quý Vương 8 Nguyễn Minh Thủy 9 Lê Trọng Đại Nhân 10 Chu Ngọc Nguyễn Lực 13 Nguyễn Ngọc Anh Hào 17 Trương Nguyễn Duy Khang 20 Lê Sỹ Bách DỰ BỊ 1 Chu Bá Huấn TM 5 Trần Hoàng Việt 7 Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam 11 Nguyễn Văn Dương 12 Nguyễn Việt Dũng TM 14 Quán Thành Công 15 Nguyễn Trọng Phong 16 Trần Ngọc Sơn 18 Trần Trí Dũng 19 Trần Mạnh Quân U17 Mali ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Abdoul Coulibaly TM 2 Mamadou Bah 5 Makan Sacko 6 Lassana Diawara 7 Cheick Coulibaly 8 Mamadou Camara 10 Ismail Kamissoko ĐT 13 Issiaka Kone 15 Salia Diarra 17 Sanaba Keita 21 Moussa Dianessi DỰ BỊ 3 Lassina Coulibaly 4 Cheickna Coulibaly 9 Yaya Niang 11 Boubacar Keita 12 Youssouf Sylla 14 Halidou Maiga 16 Moulaye Coulibaly TM 18 Bocar Diarra TM 19 Alhousseini Maiga 20 Djigui Koita