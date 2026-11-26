Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Mali diễn ra lúc 20h ngày 26/11 trên sân số 9 thuộc khu liên hợp thể thao Aspire Zone (Al Rayyan, Qatar). Đây là lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026.
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Kết thúc hiệp một, U17 Việt Nam và U17 Mali hòa 0-0.
U17 Mali kiểm soát bóng tới 79%, thực hiện 13 pha dứt điểm nhưng chỉ một lần trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội bóng châu Phi chỉ ở mức 0,56. U17 Việt Nam phòng ngự tập trung và hạn chế cơ hội dứt điểm ở vị trí nguy hiểm của đối thủ.
Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland bất lợi về khả năng tranh chấp và kiểm soát bóng. U17 Việt Nam chỉ thực hiện thành công 59% số đường chuyền và có 2 pha dứt điểm trong hiệp một.
Cơ hội của U17 Việt Nam xuất hiện khi đối thủ mắc sai lầm. Tuy nhiên, hậu vệ U17 Mali kịp lùi về phá bóng sau khi Đại Nhân vượt qua thủ môn.
Kịch bản U17 Việt Nam vươn lên nhì bảng sớm bị bỏ lại khi U17 Bỉ dẫn 5-0 ngay trong hiệp 1 trận gặp U17 New Zealand cùng giờ. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Roland bước vào hiệp 2 với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng và có điểm để cạnh tranh suất đi tiếp ở vị trí thứ ba.
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