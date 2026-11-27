(VTC News) -

Tối 26/11, U17 Việt Nam chính thức dừng bước tại U17 World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G. Dù không thể giành vé vào vòng knock-out, những gì các cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi thế giới khiến huấn luyện viên Cristiano Roland không khỏi tự hào.

Trong buổi nói chuyện với toàn đội sau trận đấu, nhà cầm quân người Brazil đã bật khóc khi nhìn lại hành trình vừa qua và gửi lời cảm ơn đến các học trò. Ông dành nhiều lời động viên, đồng thời bày tỏ niềm tin vào tương lai của lứa cầu thủ này.

“Những gì các em đã thể hiện thực sự quá tuyệt vời. Tôi tin rằng hành trình này sẽ mang lại cho các em rất nhiều sự tự tin. Trong tương lai, nếu tiếp tục chơi bóng với tinh thần ấy, luôn nỗ lực và không ngừng cố gắng, các em chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Đó cũng chính là mục tiêu mà các em cần hướng tới”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland bật khóc trong buổi nói chuyện với toàn đội sau trận đấu. (Ảnh: Cristiano Roland)

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá cao khả năng thích nghi cũng như tư duy chiến thuật của các học trò khi phải đối đầu với những đội bóng hàng đầu thế giới. Ông cũng nhắc đến sự chênh lệch về điều kiện tập luyện, thi đấu để ghi nhận những nỗ lực của các cầu thủ U17 Việt Nam.

“Giải đấu này là một minh chứng cho thấy các em đều có tư duy và năng lực chiến thuật rất tốt. Cả ba đối thủ đều là những đội tuyển cực kỳ mạnh. Các em cũng hiểu rằng, ở đất nước chúng ta thậm chí còn không có sân đấu với điều kiện như thế này. Vậy mà các em đã thi đấu, đã chạy rất nhiều, đã nỗ lực đến những giới hạn của mình.

Các em đã biết cách kiểm soát trận đấu, biết cách chơi bóng và khiến tất cả mọi người có thể tự hào. Cảm ơn các em! Thành thật cảm ơn các em rất nhiều!”, HLV Roland nghẹn ngào nói.

Không chỉ trực tiếp gửi lời cảm ơn đến các học trò, HLV Cristiano Roland còn đăng tải bài viết bằng tiếng Việt trên trang Facebook cá nhân ngay trong tối 26/11. Nhà cầm quân người Brazil viết: “Cảm ơn các chiến binh của thầy! Cảm ơn Việt Nam!”.

Trong lần đầu tiên tham dự U17 World Cup, U17 Việt Nam giành được 1 điểm sau 3 lượt trận. Thầy trò HLV Cristiano Roland để thua U17 Bỉ 2-3 trong trận ra quân, hòa U17 New Zealand 3-3 trước khi nhận thất bại 0-2 trước U17 Mali.

Dù không thể vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam vẫn ghi được 5 bàn thắng tại giải đấu. Đặc biệt, trong cuộc chạm trán U17 New Zealand, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã 3 lần san bằng cách biệt, qua đó giành điểm số đầu tiên tại sân chơi thế giới.