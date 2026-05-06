HLV Yemen: Trận gặp U17 Việt Nam cũng như chung kết

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 bằng cuộc đối đầu với U17 Yemen vào lúc 0h ngày 7/5, trong khuôn khổ bảng C của giải đấu diễn ra tại thành phố Jeddah (Ả Rập Xê Út). Trước trận đấu, HLV trưởng U17 Yemen, ông Haitham Al-Asbahi - khẳng định đội bóng đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, đồng thời dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu đầu tiên gặp U17 Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và coi mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Các cầu thủ đang ở trạng thái tốt nhất và sẵn sàng thi đấu. Chúng tôi hy vọng sẽ có được kết quả tích cực”, chiến lược gia này nhấn mạnh.

Không chỉ thể hiện sự thận trọng, HLV Al-Asbahi còn đánh giá cao năng lực của U17 Việt Nam - đội bóng luôn cho thấy sự tiến bộ ở các giải trẻ châu lục. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định toàn đội sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất nhằm giành kết quả thuận lợi. U17 Yemen được kỳ vọng thể hiện màn trình diễn mạnh mẽ, khẳng định khả năng cạnh tranh, dựa trên thành tích từng vào chung kết giải năm 2002.

U17 Yemen đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị trước cuộc đối đầu với U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2026. (Nguồn: AFC)

Bên cạnh công tác chuyên môn, ban huấn luyện U17 Yemen cũng kêu gọi cộng đồng người Yemen đang sinh sống tại Ả Rập Xê Út, đặc biệt là tại Jeddah, tới sân cổ vũ. Theo họ, sự tiếp sức từ khán giả sẽ là nguồn động lực lớn giúp các cầu thủ trẻ thi đấu tự tin hơn.

Vòng chung kết U17 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ 5/5. U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đêm nay (0h ngày 7/5), U17 Việt Nam thi đấu trận đầu tiên tại giải U17 châu Á 2026, gặp U17 Yemen. Sau đó, đại diện của bóng đá Việt Nam lần lượt gặp U17 Hàn Quốc và U17 UAE ở 2 lượt trận tiếp theo.

Giải U17 châu Á 2026 có 15 đội tham dự (U17 Triều Tiên rút lui). Các đội được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Đội đầu bảng và nhì bảng giành quyền vào tứ kết, đồng thời có suất tham dự World Cup U17.

Trong trường hợp U17 Qatar vượt qua vòng bảng, đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất (không tính thành tích đấu với đội cuối bảng) cũng giành quyền tham dự World Cup U17.