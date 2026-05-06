U17 Việt Nam 0-3 U17 Trung Quốc 16' Zhitong 32' Zhitong 49' Wandi
Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen bắt đầu lúc 0h. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.
U17 Việt Nam đấu với U17 Yemen (0h ngày 7/5)
U17 Việt Nam đấu với U17 Yemen trong trận ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 (diễn ra ở Ả Rập Xê Út). Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland lần lượt chạm trán U17 Hàn Quốc và U17 UAE ở các lượt trận tiếp theo.
U17 Việt Nam bước vào giải U17 châu Á 2026 với sự tự tin lớn sau chức vô địch giải Đông Nam Á. Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau một năm rèn luyện ở các câu lạc bộ và đội tuyển trẻ. HLV Roland thiết lập cho các học trò lối chơi nhuần nhuyễn với khả năng kiểm soát, phối hợp tấn công ấn tượng.
Mục tiêu U17 Việt Nam hướng tới ở vòng chung kết U17 châu Á 2026 là vượt qua vòng bảng, đồng nghĩa với suất tham dự World Cup U17. Để làm được điều này, thầy trò ông Roland cần đứng ở một trong 2 vị trí đầu bảng. Chiến thắng trước U17 Yemen là nhiệm vụ bắt buộc.
Trong trường hợp không nằm trong top 2 của bảng đấu, U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp. Nếu U17 Qatar (đội chủ nhà của World Cup U17) vượt qua vòng bảng, sẽ có một suất dự giải thế giới dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Trong ba đối thủ cùng bảng, U17 Yemen được xem là “dễ thở” nhất đối với U17 Việt Nam. U17 Yemen từng giành vé dự World Cup 2002, tuy nhiên từ đó tới nay bóng đá trẻ Yemen không đạt được nhiều thành tích tốt.
Một chiến thắng ở trận ra quân sẽ tạo đà tâm lý quan trọng trước khi U17 Việt Nam chạm trán hai đối thủ mạnh là U17 Hàn Quốc và U17 UAE. Cuộc đối đầu với U17 Yemen vì thế mang tính bước ngoặt, tác động trực tiếp tới cục diện cạnh tranh vé đi tiếp tại VCK U17 châu Á 2026.
Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Yemen vòng chung kết U17 châu Á 2026
Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Yemen, giải U17 châu Á diễn ra lúc 0h ngày 7/5: VTC News cập nhật tỷ số U17 Việt Nam đấu với U17 Yemen nhanh nhất.
