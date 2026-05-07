Dự báo thời tiết 7/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn từ chiều, nguy cơ dông lốc

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 7/5/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khoảng đêm 7/5, đợt không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển mát từ đêm 7/5.

Ngày 7/5, miền Tây Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 50mm, mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm.

Ngày 7/5, miền Bắc mưa lớn từ chiều. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Ngoài ra, từ chiều 7/5 đến ngày 8/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Thời tiết Hà Nội cũng chuyển mát từ đêm 7/5. Từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5, khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ, ban ngày trời nắng, duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng cục bộ. Chiều tối và đêm các khu vực này có thể xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ gần sáng 8/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1-2m, biển động. Từ chiều tối và đêm cùng ngày, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7/5/2026

TP Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, từ chiều có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, Thanh Hóa - Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.