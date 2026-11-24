(VTC News) -

● U17 World Cup U17 Việt Nam 3 - 3 U17 New Zealand Nguyễn Lực 49’ Đại Nhân 58’ Duy Khang 90+2’ KẾT THÚC Clegg 19’ Woldegiorgis 52’ Dyer 66’ Thống kê trận đấu

Đêm 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải U17 World Cup 2026, diễn ra tại Qatar. Dù 3 lần bị đối thủ dẫn trước, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn cho thấy tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc. Bàn gỡ hòa trong thời gian bù giờ của hiệp 2 giúp đại diện của bóng đá Việt Nam giành 1 điểm.

Video: Highlight U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand.

Thống kê trận đấu cho thấy U17 Việt Nam không hề lép vế trước đối thủ. Thậm chí, Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội còn kiểm soát bóng nhiều hơn (64% cả trận, riêng hiệp một lên tới 69%). Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland thi đấu tự tin ngay từ những phút đầu.

Tuy nhiên, khi U17 Việt Nam bắt đầu kiểm soát thế trận thì bàn thua bất ngờ xuất hiện. Nunez căng ngang rất hay từ cánh phải để Clegg dứt điểm cận thành mở tỉ số trận đấu cho U17 New Zealand.

Bàn thua không làm U17 Việt Nam mất tinh thần. Các cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Roland vẫn tự tin dâng cao đội hình để gây sức ép lên đối thủ. Bàn gỡ hòa suýt đến khi Lê Trọng Đại Nhân vượt qua thủ môn đối phương nhưng lại dứt điểm ra ngoài.

U17 Việt Nam 3 lần gỡ hòa. (Ảnh: VFF)

Sự quyết tâm được U17 Việt Nam kéo dài sang hiệp hai và tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với U17 New Zealand. Phút 49, Nguyễn Lực đá phạt trực tiếp gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam. Dẫu vậy, chỉ 3 phút sau, hàng thủ U17 Việt Nam phòng ngự không tốt và để John Woldegiorgis đánh đầu dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1.

Nguyễn Lực tiếp tục là nhân tố chính trong các pha tấn công của U17 Việt Nam. Tiền vệ số 10 kiến tạo cho Đại Nhân dứt điểm đẳng cấp cao gỡ hòa 2-2. Trọng tài ban đầu không công nhận bàn thắng nhưng thay đổi quyết định sau khi xem băng hình.

U17 New Zealand làm khó hàng thủ Việt Nam bằng những pha bóng bổng. Từ pha đá phạt góc ở phút 66, Dyer vượt trội trong pha không chiến để đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 cho đại diện của châu Đại dương.

U17 Việt Nam vẫn kiên trì phối hợp tấn công đến phút cuối. Các cổ động viên Việt Nam vỡ òa cảm xúc ở phút 90+2. Thủ môn U17 New Zealand cản phá được cú sút của Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam nhưng Trương Nguyễn Duy Khang băng vào đúng lúc để ghi bàn quyết định giúp U17 Việt Nam gỡ hòa 3-3.

Sau 2 lượt trận đầu tiên của bảng G, U17 Việt Nam tạm xếp thứ ba. Thầy trò huấn luyện viên Roland bằng điểm với U17 New Zealand (1 điểm) nhưng chỉ số phụ tốt hơn.

U17 Việt Nam ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 21 Lý Xuân Hòa TM 2 Nguyễn Khắc Minh Đức 3 Nguyễn Mạnh Cường 4 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa ĐT 8 Nguyễn Minh Thủy 9 Lê Trọng Đại Nhân 10 Chu Ngọc Nguyễn Lực 11 Nguyễn Văn Dương 13 Nguyễn Ngọc Anh Hào 15 Nguyễn Trọng Phong 20 Lê Sỹ Bách DỰ BỊ 1 Chu Bá Huấn TM 5 Trần Hoàng Việt 6 Đào Quý Vương 7 Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam 12 Nguyễn Việt Dũng TM 14 Quán Thành Công 16 Trần Ngọc Sơn 17 Trương Nguyễn Duy Khang 18 Trần Trí Dũng 19 Trần Mạnh Quân U17 New Zealand ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Joseph Chalabi TM 2 Santiago Castillo 4 Ethan Dyer ĐT 5 Keigo Shimokawa 7 Willem Des Tombe 10 Matias Nunez 13 Joe McIntyre 14 Jack Clegg 15 Sena Vesty 16 James Wenceslao 20 John Woldegiorgis DỰ BỊ 3 Grayson Cattle 6 Luke Carter 8 Cailean Hamilton 9 Zach Cashmore 11 Ben Trenberth 12 Will Martin TM 17 Cruz Pietersen 18 Sean Kane 19 Gethyn Foster 21 Marc James TM