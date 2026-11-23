Đội hình ra sânU17 Việt NamĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT21Xuân HòaTM2Minh Đức3Mạnh Cường4Đăng Khoa8Minh Thủy9Đại Nhân10Nguyễn Lực11Văn Dương13Anh Hào15Trọng Phong20Sỹ BáchU17 New ZealandĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Joseph ChalabiTM2Santiago Castillo4Ethan Dyer5Keigo Shimokawa7Willem Des Tombe10Matias Nunez13Joe McIntyre14Jack Clegg15Sena Vesty16James Wenceslao
Link trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 New Zealand
Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Việt Nam đấu với U17 New Zealand ngày 23/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.
Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.
Thông tin link xem trực tiếp U17 Việt Nam với U17 New Zealand được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam với U17 New Zealand (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-viet-nam-u17-new-zealand-6b0152593c5fbe375121d12f
Để xem trực tiếp U17 Việt Nam đấu với U17 New Zealand trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.
Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 New Zeland
U17 Việt Nam chạm trán U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 trong khuôn khổ bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Ở lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam thua 2-3 trước Bỉ trong màn đọ sức mà Sỹ Bách và Nguyễn Lực tạo nên những siêu phẩm khó quên. Màn trình diễn này đã thuyết phục những khán giả khó tính nhất bởi U17 Bỉ chính là nhà Á quân châu Âu.
Tuy nhiên, cuộc chạm trán New Zealand đặt ra yêu cầu khác về cách tiếp cận trận đấu. U17 Việt Nam không chỉ hướng đến một màn trình diễn đáng khen mà cần tìm kiếm chiến thắng để duy trì cơ hội vượt qua vòng bảng. HLV Cristiano Roland vì thế có thể điều chỉnh một số vị trí nhằm tăng khả năng kiểm soát thế trận và tạo thêm sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.
Những thay đổi đáng chú ý nhất có thể xuất hiện ở hai hành lang cánh. Nguyễn Văn Dương là phương án được cân nhắc cho vị trí tiền đạo trái, nơi anh có thể tận dụng tốc độ và khả năng đột phá để mở ra cơ hội ghi bàn. Lê Sỹ Bách tiếp tục đảm nhiệm cánh đối diện sau khi ghi dấu ấn trước Bỉ, trong khi Lê Trọng Đại Nhân vẫn là lựa chọn cho vị trí trung phong.
Bên kia chiến tuyến, U17 New Zealand trải qua cảm giác không mấy dễ chịu khi nhận thất bại cay đắng 0-3 trước U17 Mali. Họ cũng đặt mục tiêu giành 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp ở bảng đấu này.
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