Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Việt Nam đấu với U17 New Zealand ngày 23/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Thông tin link xem trực tiếp U17 Việt Nam với U17 New Zealand được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam với U17 New Zealand (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-viet-nam-u17-new-zealand-6b0152593c5fbe375121d12f

Để xem trực tiếp U17 Việt Nam đấu với U17 New Zealand trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.