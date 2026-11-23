(VTC News) -

● U17 World Cup U17 Tây Ban Nha 0 - 0 U17 Fiji ĐANG CẬP NHẬT

Trận U17 Tây Ban Nha đấu với U17 Fiji diễn ra lúc 19h30 ngày 23/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc lượt trận đầu tiên của bảng H FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Thông tin trước trận U17 Tây Ban Nha vs U17 Fiji

U17 Tây Ban Nha đang thể hiện sức mạnh vượt trội với thành tích 15 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ 2 lần thất bại trong 20 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường.

Đáng chú ý, hàng công của đội bóng xứ bò tót duy trì hiệu suất ghi bàn đáng nể khi có tới 15 pha lập công trong 3 chiến thắng gần đây, tương đương 5 bàn mỗi trận. Phong độ thăng hoa giúp U17 Tây Ban Nha có sự chuẩn bị thuận lợi và tâm lý tự tin trước cuộc chạm trán U17 Fiji.

U17 Tây Ban Nha đối đầu với U17 Fiji ở lượt trận thứ 2 bảng H U17 World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Trong khi đó, U17 Fiji đang trải qua giai đoạn khủng hoảng với chuỗi 7 thất bại liên tiếp. Hàng phòng ngự trở thành điểm yếu lớn nhất của đại diện châu Đại Dương khi để lọt lưới ít nhất 5 bàn trong mỗi trận ở 5 lần ra sân gần đây. Ngay trong trận mở màn World Cup U17 năm nay, Fiji đã nhận thất bại nặng nề 0-6 trước Morocco, qua đó rơi xuống vị trí cuối bảng H. Sự chênh lệch rõ rệt về phong độ và chất lượng đội hình khiến U17 Fiji đứng trước nguy cơ tiếp tục phải nhận một trận thua đậm.