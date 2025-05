HLV Hoàng Anh Tuấn mất việc dù chỉ thua 1 bàn, ai thay thế?

(VTC News) -

Theo đó, HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ là người thay ông Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt câu lạc bộ Bắc Ninh trong phần còn lại của giải hạng Nhì 2025. Bắc Ninh đang xếp thứ 3 ở bảng đấu khu vực phía Bắc với 13 điểm, kém hai đội đầu bảng Trẻ PVF-CAND 2 điểm và Quảng Ninh 1 điểm.

Thực tế, cơ hội giành vé vào bán kết giải hạng Nhì vẫn còn với CLB Bắc Ninh. Nhưng chỉ cần thêm một lần sảy chân nữa trước Trẻ PVF-CAND, tình thế sẽ thay đổi hoàn toàn với đội bóng vùng Kinh Bắc. Tuy nhiên, ông Hoàng Anh Tuấn vẫn mất việc dù đội bóng đá 6 trận thì thắng 4, hòa 1 và thua 1, chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn từ quả đá phạt đền.

HLV Nguyễn Huy Hoàng dẫn dắt CLB Bắc Ninh.

Đội Bắc Ninh được cố vấn bởi cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo. Dù vậy, họ vẫn chưa có được thành công như mong muốn. Mùa trước, Bắc Ninh trượt vé lên hạng khi thua Trẻ TP.HCM ở trận quyết định. Mùa này, họ buộc phải thắng hết cả 4 trận mới mong được lên hạng Nhất ở mùa giải sau.

HLV Nguyễn Huy Hoàng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An và cống hiến phần lớn sự nghiệp "quần đùi áo số" cho đội bóng xứ Nghệ. Ông từng dẫn dắt Sông Lam Nghệ An từ năm 2021 đến năm 2023 và giúp đội trụ hạng thành công. Trước ông Hoàng, Bắc Ninh từng có huấn luyện viên Ngô Quang Trường cũng từng làm việc cho Sông Lam Nghệ An.

Đầu mùa giải năm nay, CLB Bắc Ninh sớm có được sự phục vụ của một số cầu thủ chất lượng như tuyển thủ U23 Việt Nam Đoàn Huy Hoàng, tiền vệ Lê Sỹ Minh, Nguyễn Hoàng Quốc Chí, Vũ Hoàng Trà, Đinh Hoàng Max hay Phạm Hoàng Lâm...

Giải hạng Nhì 2025 sẽ tiếp tục diễn ra với thể thức vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân khách) để tính điểm, xếp hạng, từ đó xác định 4 đội xuất sắc nhất giành quyền lên chơi tại Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2025/26. Đồng thời, đội có thành tích thấp nhất trong hai bảng sẽ phải xuống hạng.