HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U16 Việt Nam dự giải đấu ở Trung Quốc

(VTC News) -

Theo xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Hoàng Anh Tuấn sẽ là huấn luyện viên trưởng đội U16 Việt Nam dự CFA Team China 2026. Giải đấu này nằm trong quá trình chuẩn bị của các đội bóng trẻ Việt Nam hướng đến nhiều giải đấu quan trọng năm 2027.

Lứa cầu thủ U16 Việt Nam hiện tại sẽ thay thế đàn anh dự vòng chung kết U17 châu Á 2027 - nơi Việt Nam được miễn vòng loại do đã có vé dự World Cup năm 2026. Do đó, VFF và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có thêm thời gian củng cố lực lượng, xây dựng lối chơi cùng một chiến lược dài hơi cho đội tuyển trẻ.

HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U16 Việt Nam.

Trong quá khứ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gắn liền với nhiều thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam. Ông cùng thế hệ cầu thủ của Hoàng Đức, Quang Hải giành quyền tham dự FIFA U20 World Cup 2017. Ở vòng chung kết U20 châu Á 2023, ông Tuấn lại cùng lứa của Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt tạo nên màn trình diễn đầy thuyết phục.

Dù bị loại từ vòng bảng nhưng U20 Việt Nam vẫn có đến 2 trận thắng và luôn thi đấu rất hay trước các đối thủ mạnh. Sau đó, ông Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam dự giải châu Á trong hoàn cảnh chắp vá lực lượng khi người tiền nhiệm Philippe Troussier rời VFF.

Sau thất bại cay đắng của U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á 2027, VFF buộc phải đưa ra nhiều thay đổi toàn diện. Vị trí của huấn luyện viên trưởng Ikeuchi Yutaka đang được xem xét đến. Nhà cầm quân người Nhật Bản có thể được điều chuyển một vị trí khác.

Ông Hoàng Anh Tuấn hoặc ông Cristiano Roland đang nổi lên như các ứng viên thay thế tiềm năng ở đội U20 Việt Nam.

Tại CFA Team China 2026, U16 Việt Nam sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt với ba đối thủ là Australia, chủ nhà Trung Quốc và Kyrgyzstan. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt gặp Australia vào ngày 24/9, gặp Trung Quốc vào ngày 27/9 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 30/9. Các trận đấu diễn ra tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc.