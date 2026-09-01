Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục nhận thù lao 0 đồng

(VTC News) -

Theo báo cáo soát xét nửa đầu năm, Tập đoàn Vingroup (VIC) đã chi 11,2 tỷ đồng thù lao cho các thành viên HĐQT, tăng mạnh so với mức 6,9 tỷ đồng ở cùng kỳ.

Trong đó ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch hội đồng quản trị, tiếp tục không nhận thù lao. Vị Chủ tịch, đồng thời là người giàu nhất Việt Nam, nhiều năm liền không nhận thù lao tại tập đoàn.

3 thành viên HĐQT độc lập gồm ông Adil Ahmad, ông Chin Michael Jaewuk và ông Ronaldo Dy-Liacco Ibasco cùng nhận 657 triệu đồng mỗi người.

Thù lao ông Phạm Nhật Vượng nhận là 0 đồng.

Bên cạnh thù lao HĐQT, tổng lương và thưởng chi trả cho Tổng Giám đốc cùng các thành viên quản lý khác của Vingroup đạt 45,97 tỷ đồng, tăng từ 30,36 tỷ đồng. Riêng ông Nguyễn Việt Quang nhận 12,58 tỷ đồng tiền lương và thưởng trong kỳ, tăng từ 7,94 tỷ đồng ở cùng kỳ. Các thành viên quản lý khác được chi trả tổng cộng 33,39 tỷ đồng, so với 22,42 tỷ đồng kỳ trước.

Như vậy, tổng thù lao, lương và thưởng dành cho HĐQT và ban điều hành Vingroup trong kỳ đạt hơn 57,2 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần gần 222.000 tỷ đồng, tăng khoảng 72% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt hơn 127.000 tỷ đồng, gần gấp đôi mức hơn 69.000 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt gần 21.000 tỷ đồng, gấp 4,5 lần mức 4.600 tỷ đồng cùng kỳ.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast Sản xuất) đã thông qua nghị quyết về phương án tách công ty. Theo đó, một phần tài sản thuần của VinFast Sản xuất được tách ra để thành lập pháp nhân mới là CTCP VinFast Việt Nam.

Sau khi thành lập, VinFast Việt Nam sở hữu các mảng hoạt động cốt lõi gồm thiết kế, phát triển ý tưởng sản phẩm, xây dựng thông số kỹ thuật và tính năng sản phẩm xe điện, phát triển thương hiệu cùng các hoạt động thương mại và bán hàng.

Ngay sau khi hoàn tất việc chia tách, Vingroup tiến hành chuyển nhượng 99,9% số cổ phiếu phổ thông đang nắm giữ tại VinFast Sản xuất. Tổng giá phí chuyển nhượng của giao dịch là 13.310 tỷ đồng, qua đó tập đoàn ghi nhận khoản lãi 12.542 tỷ đồng.