(VTC News) -

● V.League SHB Đà Nẵng 0 - 1 Ninh Bình KẾT THÚC Hoàng Đức (25’)

Trên sân nhà, SHB Đà Nẵng tiếp đón Ninh Bình trong trận đấu tại vòng 8 V.League. Ở phút 74, Nguyễn Hồng Phúc vượt qua một cầu thủ Ninh Bình. Tuy nhiên, Lê Phát xuất hiện và chiếm ưu thế trong pha tranh bóng với Hồng Phúc. Hậu vệ của SHB Đà Nẵng cố gắng nhoài người giữ bóng nhưng lại đạp trúng cổ chân của Lê Phát.

Trọng tài chính Đỗ Anh Đức lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp với Hồng Phúc. Ngôi sao sinh năm 2003 không phản ứng lại và lập tức đến xin lỗi đàn em. Khi rời sân, anh chắp tay xin lỗi khán giả trên sân Chi Lăng. Lúc này SHB Đà Nẵng đang bị dẫn trước 0-1.

Hồng Phúc xin lỗi người hâm mộ vì thẻ đỏ.

Việc thi đấu thiếu người khiến đội bóng sông Hàn không còn cơ hội san bằng tỉ số. Họ mất đi tính kết nối trong lối chơi trước hàng thủ được tổ chức tốt của Ninh Bình.

Trước đó, trong hiệp 1, Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội khách. Sau đó, cả Ninh Bình lẫn Đà Nẵng đều phung phí rất nhiều cơ hội có thể ghi bàn. Đây cũng là trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng của ông Lee Young-jin cùng SHB Đà Nẵng. Đáng tiếc, niềm vui chưa đến với nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Nguyễn Hồng Phúc vừa được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt giao hữu FIFA Days tháng 11/2026. Anh đá chính cả 2 trận đấu ở vị trí hậu vệ phải. Hồng Phúc có một đường kiến tạo cho Olaha Mạnh Đức ghi bàn trong cuộc đọ sức với Đài Bắc Trung Hoa.

Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thể Công Viettel trước khi chính thức gia nhập Đà Nẵng ở mùa giải năm nay.

Đội hình ra sân: