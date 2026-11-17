(VTC News) -

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thông báo đến ban lãnh đạo và toàn bộ cầu thủ Đà Nẵng về việc chia tay đội bóng. Ông không đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật như đề xuất của câu lạc bộ sau khi đội bóng này quyết định thay huấn luyện viên trưởng.

Nhà cầm quân sinh năm 1982 không còn dẫn dắt đội bóng sông Hàn. Vị trí huấn luyện viên trưởng của CLB Đà Nẵng dự kiến được giao cho ông Lee Young-jin. Cựu trợ lý huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo sắp ký hợp đồng và dẫn dắt CLB Đà Nẵng ngay từ vòng 8 V.League.

HLV Lê Đức Tuấn chia tay SHB Đà Nẵng.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn chuyển đến Đà Nẵng từ giữa mùa giải 2024-2025 sau nhiều năm gắn bó với câu lạc bộ Hà Nội. Tại đây, cựu tuyển thủ quốc gia giúp đội chủ sân Chi Lăng trụ hạng thần kỳ ở mùa giải gần nhất dù chỉ giành đúng 4 điểm sau lượt đi.

Ở mùa giải tiếp theo, SHB Đà Nẵng thi đấu có đường nét rõ ràng nhưng lại không đảm bảo sự an toàn ở hàng phòng ngự. Ông Tuấn “cối” vẫn đưa đội về đích an toàn dù có thời điểm tưởng chừng như Đà Nẵng cầm chắc tấm vé xuống hạng.

Tại V.League 2026/27, Đà Nẵng giành 9 điểm sau 7 trận và đang xếp vị trí thứ 10. Vấn đề của đội bóng bên bờ sông Hàn là sự ổn định. Họ có thể đánh bại một loạt đội bóng mạnh như Nam Định, Công an TP.HCM hay Hà Nội FC nhưng lại thua các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng như Thanh Hóa, HAGL, Hải Phòng. Chính thất bại 0-1 trước đội cuối bảng Đồng Nai là nguyên nhân khiến HLV Lê Đức Tuấn phải rời vị trí.

Trong khi đó, lần gần nhất HLV Lee Young-jin làm HLV trưởng của một đội bóng đã là 10 năm về trước trong màu áo Daegu FC tại K.League 2 (Hàn Quốc).

Từ năm 2018-2023, ông Lee làm trợ lý cho huấn luyện viên Park Hang Seo ở đội U23 Việt Nam và tuyển quốc gia Việt Nam. Sau khi ông Park chia tay VFF, HLV Lee Young-jin kết thúc hợp đồng và không làm việc cho đội bóng nào 3 năm qua.